Il Rotaract Club Macerata è stato ospite al Club Rotaract Bordeaux Lys per la prima firma del gemellaggio 2022/23 dei due club.

«Lo scambio ha visto realizzazione in attività comuni di valorizzazione del territorio attraverso i prodotti tipici e sensibilizzazione sul tema della sostenibilità ambientale – si legge in una nota. Il progetto si basa sul benessere fuori di noi e dentro di noi. Mattoni delle fondamenta i service We Love The Earth, Domani è Oggi e Viaggi in Italia. Lo scambio si è mosso anche sulla problematica internazionale del terremoto in Turchia attraverso una raccolta fondi condivisa.

La firma in Francia è stata sottoscritta dai presidenti Tania Ripari per il Rotaract Club Macerata e Marine Huge per il Rotaract Club Bordeaux Lys. Ai piedi dello storico monumento simbolo della libertà “Monument aux Girondins” le penne si son mosse, testimone il rappresentante Distrettuale Rotaract 1690, Audrey Lamy. É giunto il momento per l’ultima firma, quella in Italia. Avverrà sabato 24 giugno, in occasione della terza edizione di Rotaract in Musicultura, accanto al nostro amato Sferisterio di Macerata con testimone il rappresentante Distrettuale Rotaract 2090, Giuseppe Paolucci».