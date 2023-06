Mogliano festeggia San Giovanni

In concomitanza con la festa del patrono San Giovanni si terranno a Mogliano una serie di eventi. «Questa ricorrenza annuale porta con sé una ricca tradizione con un senso di comunità e una varietà di attività coinvolgenti che spaziano dalla religione alla cultura, dallo sport al divertimento per tutta la famiglia», si legge in una nota del Comune.

Domani, venerdì 23 giugno, gli appassionati della corsa, e non solo, avranno l’opportunità di partecipare alla 28esima edizione della Marcialonga dei Colli Moglianesi. Questa gara, che si snoda attraverso i pittoreschi paesaggi dei colli moglianesi, offre una sfida emozionante per i corridori di tutti i livelli. Sarà un’occasione perfetta per mettersi alla prova e godere della bellezza naturale del territorio.

Sabato 24 nel pomeriggio, la Proloco organizzerà una coinvolgente caccia al tesoro per grandi e piccoli; i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il paese alla ricerca di indizi nascosti, risolvendo indovinelli e prove di ogni genere. Questa attività promuove il senso di squadra e la scoperta delle bellezze locali.

La serata di sabato raggiungerà il suo apice con la messa del patrono San Giovanni Battista e la seguente processione. Nella mattinata di domenica 25 si terrà la tradizionale Fiera di San Giovanni. In concomitanza è stata organizzata la Marguttiana di San Giovanni, un ex tempore di pittura per grandi e piccini che negli ultimi anni ha riscosso un grande interesse.

Per concludere in bellezza nel pomeriggio si terrà la Giornata dello Sport, organizzata dalla Proloco. Un’occasione per partecipare ad una serie di attività sportive divertenti e coinvolgenti. Saranno presenti ben 15 discipline con lo scopo di avvicinare bambini e ragazzi, per trasmettere valori come la disciplina, la resistenza fisica, lo sviluppo del corpo, e nello stesso tempo contribuire ad insegnare l’amicizia, il rispetto e il lavoro di squadra.