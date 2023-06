Una passeggiata cicloturistica lungo il sentiero delle acque nel territorio di Pieve Torina, con la novità del percorso kneipp recentemente realizzato dal Comune. Nel piccolo borgo del parco dei monti Sibillini, domenica 25 giugno torna “C’entro… pedalando!”, un evento, alla sua seconda edizione, promosso con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Pieve Torina, e supportato dal Csv Marche Ets (Centro servizi per il volontariato) nell’ambito del progetto “C’entro – Insieme per le terre del sisma”. In un luogo ricco di bellezze naturalistiche, una pedalata immersi nel verde, lungo un sentiero che ha nell’acqua il filo conduttore, con la possibilità di scoprire anche il nuovo percorso kneipp, sperimentando le proprietà benefiche e le esperienze sensoriali che questo ambiente mette a disposizione.

«Con il progetto C’entro – spiega Simone Bucchi, presidente del Csv Marche Ets – puntiamo a favorire l’animazione e la crescita del tessuto associativo, l’iniziativa e l’aggregazione, a riscoprire le ricchezze ambientali e culturali di questi territori, a stimolare un lavoro integrato del terzo settore con gli enti locali. Direi che questo evento racchiude perfettamente tutti questi obiettivi».

«Siamo onorati che il Csv Marche abbia scelto il sentiero delle acque per questa passeggiata. È un cammino lungo quello della ricostruzione, e salutiamo con soddisfazione qualsiasi evento che porti attenzione nelle terre del sisma, e in particolare a Pieve Torina – sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci -. Sono tante le risorse che il nostro comune ha attivato per provare a rinascere: oltre al sentiero delle acque e il percorso Kneipp, voglio ricordare la piscina, il palazzetto dello sport, i nuovi impianti sportivi, e molto altro ancora, a significare come la ricostruzione passi anche per una dimensione sociale e di relazione, fondamentale per garantire continuità alle comunità che vivono qui».

Il programma dell’iniziativa, alla quale interverranno anche il presidente Bucchi e il sindaco Gentilucci, prevede alle 9,30 il ritrovo nel piazzale adiacente il bar-panificio Fronzi di Pieve Torina, per poi partire alle ore 10 con le bici, e fare rientro alle 12,30 circa al punto di partenza, dove sarà offerto un aperitivo. A seguire i partecipanti potranno godere del panorama e rilassarsi nella nuova piscina all’aperto. L’evento è rivolto a un massimo di 25 partecipanti, la prenotazione è obbligatoria e restano ancora pochi posti disponibili (contributo di partecipazione: 10 € a persona. Per info e prenotazioni cell. 335.5651639). Il percorso è lungo 15 km circa, adatto anche alle famiglie, e si può partecipare con la propria bicicletta o usufruendo gratuitamente di una e-bike e dell’attrezzatura occorrente. In caso di maltempo, l’evento verrà rinviato.