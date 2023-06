Domani pomeriggio (venerdì 23 giugno), a partire dalle 17,30, il palasport comunale di via Alcide De Gasperi a Pieve Torina ospita l’anteprima dell’Open interregionale di con una sfida tra sindaci del territorio, associazioni ed istituzioni locali.

In campo, in un’amichevole a coppie, i partner e le istituzioni dell’iniziativa che si svolge sotto l’egida della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, e che vedrà la giornata clou sabato prossimo (24 giugno) con una manifestazione che, dalle 10, accoglierà uno degli sport più praticati delle nostre estati che di recente è stato riconosciuto anche dal Coni e inserito fra le discipline tradizionali. Unica la categoria di gioco a coppie libere: maschile, femminile e misto con la formula del triplo ko.

Iscrizioni gratuite e, soprattutto, aperte a tutti visto che l’open offrirà la possibilità a chiunque di giocare e divertirsi. Anche i non tesserati, infatti, potranno partecipare alla manifestazione. Per info e iscrizioni ci si può rivolgere al numero telefonico 3314487327. L’Open è organizzato dalla Figest in collaborazione con la Licb, Lega Italiana Calcio Balilla, con l’associazione La Sibilla, con il Cus Camerino, con l’università degli Studi di Camerino e con il patrocinio del Comune di Pieve Torina.