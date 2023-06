E’ stato visto intorno alle 21 di ieri dagli agenti di una Volante, camminare a torso nudo lungo via Martiri della Resistenza ad Ancona con le mani insanguinate.

Immediatamente i poliziotti si sono fermati per raggiungerlo, identificarlo e capire cosa fosse accaduto.

L’uomo, un 50enne di Macerata residente ad Ancona, ha riferito di aver litigato poco prima, per motivi di gelosia, con la convivente.

Gli agenti a questo punto, trattenuto l’uomo per il tempo necessario alle verifiche, hanno raggiunto l’abitazione dalla quale aveva detto di essersi allontanato. Qui hanno trovato i figli, tutti maggiorenni, e la donna. Ai poliziotti hanno confermato la versione rilasciata dall’uomo, spiegando inoltre che si era ferito da solo, lanciando degli oggetti a terra per la rabbia. Chiarita la situazione, il 50enne ha riferito di non voler trascorrere la notte in casa né di andare a farsi medicare all’ospedale. Presi i suoi effetti personali, si è quindi allontanato dicendo che ormai la relazione si era conclusa.