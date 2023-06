In occasione della Festa della Musica Europea, la Biblioteca statale di Macerata ospita lo spettacolo live Books, Stories, Tunes e celebra il centenario della nascita di Italo Calvino. Andrea Yanez Gasparrini e Adriano Brando Alessandrini, autori e interpreti dello spettacolo, sono due musicisti di lungo corso che nel tempo si sono specializzati nella produzione musicale per il teatro. Autori di sonorizzazioni e colonne sonore svolgono una intensa attività concertistica. Ospite la meravigliosa voce di Rebecca Liberati,nota attrice e cantante marchigiana giovane realtà del grande schermo a livello nazionale. Si svolgerà questa sera, mercoledì 21 giugno, alle 19, alla Biblioteca statale in via Garibaldi. L’ingresso è gratuito.

Books, Stories, Tunes. ovvero i sei gradi di separazione dei libri. Sei capolavori della letteratura contemporanea, alcuni famosissimi, altri meno, diventano la scintilla per raccontare sei storie collegate tra loro da un elemento (grado di separazione) alternate da sei composizioni originali pensate come la “colonna sonora dei libri”. Così in maniera fluida e naturale, l’alternarsi di parole e musica danno vita ad un nuovo modo per accendere i riflettori sulla letteratura contemporanea.

«Books, Stories, Tunes – fa sapere la Biblioteca statale – è una produzione Lagrù che ha debuttato in teatro il 26 marzo e che già ha dato modo di far parlare di sé come di un format caratterizzato da alcuni elementi di forte innovazione: è un modo per poter parlare di letteratura contemporanea in modo informale, dinamico, come di qualcosa di utile, non solo piacevole; unisce lo storytelling ad un tessuto musicale cucito sartorialmente sulle storie e i protagonisti dei libri utilizzando un linguaggio musicale che mescola musica elettronica, strumenti etnici ad alto contenuto evocativo e suoni cristallini e ricercati; perfettamente a metà strada tra il teatro di narrazione ed un concerto, Books, Stories, Tunes propone uno sguardo sui sei libri protagonisti dalla parte del lettore cercando di trasmettere prima di tutto l’amore che nasce per un libro quando ci si accorge che fa parte della vita di una persona. Infine lo spettacolo vuole essere un modo per poter parlare di libri e letteratura trovandosi a proprio agio sia nelle sedi canoniche e tradizionalmente deputate alla cultura come biblioteche, librerie, teatri, etc. sia in luoghi molto informali e alternativi. Ad aprire e chiudere lo spettacolo, Le città invisibili in omaggio al genio di Italo Calvino. Così tra storie di vita e pillole di “filosofia da strada”, Books, Stories, Tunes vuole essere un modo diverso di parlare di letteratura, con ironia, leggerezza e tanta passione per quelle magiche tavole di legno che si chiamano palcoscenico, che alla fine, rimane sempre il “gioco” più divertente su questa terra. Non rimane che venire a scoprire i rimanenti libri protagonisti di Books, Stories, Tunes».