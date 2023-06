Si era sentita male lungo la Carrareccia, a Macerata, dopo aver avuto una overdose. Oggi è stato rinviato a giudizio l’uomo che avrebbe ceduto la droga, eroina, ad una 44enne. Si tratta di un 23enne bosniaco che vive a Macerata, che era imputato davanti al gup del tribunale di Macerata per lesioni come conseguenza di altro reato (in questo caso lo spaccio di droga), e spaccio. I fatti risalgono al 28 marzo del 2022. Quel giorno una donna di 44 anni era stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale di Macerata. In seguito a questa overdose, avvenuta davanti al mercato ortofrutticolo, erano partite le indagini ed era stato indagato il giovane albanese, difeso dall’avvocato Ilenia Catalini. Oggi il giovane è stato rinviato a giudizio, il processo si aprirà il 27 marzo. Lui nega gli addebiti, la difesa sostiene che dai telefoni non emerge nulla che lo colleghi con la cessione di eroina alla 44enne.

(Gian. Gin.)