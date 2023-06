E’ un ritorno trionfale dalla terra romagnola per la New Fashion Gia. Man. Dance di Morrovalle. Il Campionato Nazionale Cids (Coordinamento Italiano della Danza Sportiva) che si è svolto a Rimini lo scorso weekend, ha premiato i ragazzi della scuola fucsia-nero con una serie interminabile di medaglie d’oro, d’argento e di bronzo.

Sotto gli occhi attenti dei responsabili tecnici i maestri Manola Fontana e Gianni Crucianelli, e dei maestri Riccardo Ciminari e Silvia Fontana, gli atleti nostrani hanno sfoggiato prestazioni al limite della perfezione, al punto che anche i giudici federali non hanno potuto che conferire loro le medaglie più pregiate, constatando l’alta levatura dei gesti tecnici. Salsa, Bachata e Merengue, negli stili Shine, Combinata o Show Case, non hanno fatto differenza: i posti più ambiti del podio sono stati quasi completamente appannaggio dei ragazzi morrovallesi.

Ora non resta che bissare questi successi al prossimo campionato italiano di luglio, nella gara che chiuderà la stagione 2022-2023; una stagione che per la New Fashion resterà negli annali della sua lunga storia danzante, viste le innumerevoli affermazioni, italiane ed internazionali, dei suoi atleti agonisti. Ecco i migliori piazzamenti del Campionato Nazionale di Rimini dello scorso 15-19 giugno. Primi posti: Thomas Crucianelli e Arianna Zanconi – Bachata Showcase, Salsa Showcase, Combinata Caraibica e Salsa Shine Duo. Thomas Crucianelli -Show Case Bachata, Show Case Salsa, Bachata Shine, Salsa Shine e Merengue Shine. Sandy Fiore e Riccardo Malin – Bachata Showcase,16/18 B1, Salsa Showcase. Sandy Fiore – Bachata Shine, Salsa Shine, Salsa. Riccardo Malin – Bachata Shine, Salsa Shine, Salsa. Federico Giardini – Show Case Salsa. Federico Giardini e Fabiola Biti – Bachata Show Case. Simona Marucci e Federico Giardini – Combinata Caraibica. Simona Marucci – Show Case Bachata. Marta Galandrini e Valentina Graziani – Show Case Bachata. Mattia Chiaraluce e Felicia Tesei – Bachata Show Case. Rossella Tomaselli – Show Case Bachata, Show Case Salsa. Enya Pieri – Caribbean Show Dance 19/34 A. Enya Pieri e Federica Brunetti – Caribbean Show Dance 19/34 Duo A. Oscar Manoni e Sara Giombi – Bachata Show Case. Elisa Gessaroli ed Enrico Frapiccini 28/34 B1. Fashion Ladies “Malevo” – Bachata Show Case.

Secondi posti: Symon Crucianelli e Francesca Volatili – Bachata Show Case, Salsa Show Case. Matteo Ballini e Alessandra Ballini– Combinata Caraibica, Salsa Show Case. Marta Galandrini e Valentina Graziani – Show Case Salsa. Danny Pietroni – Bachata Shine 28/34 C. Rosita Palombari e Martina Tesei – Bachata Shine Duo. Sergio Mogetta e Cristina Santinelli – Bachata Show Case. Leonardo Pieroni e Emma Luchetti – Salsa Show Case. Marco Mazzaro e Elisa Donati – Bachata 28/34 C, Salsa on2 28/34 C. Terzi posti: Matteo Ballini e Alessandra Ballini – Salsa Shine Duo. Manuel Chiaraluce – Bachata Shine. Enya Pieri e Federica Brunetti – Show Case Bachata. Marta Parmegiani e Matteo Palmieri 16/18 B1. Francesco Grillo – Bachata Shine 35 oltre B, Salsa Shine 35 oltre B. Simona Marucci – Bachata Shine, Salsa Shine. Federico Giardini – Bachata Shine. Quarti posti: Ludovica Nivella – Show Case Bachata, Ailin Linardelli – Salsa Shine, Merengue Shine. Enya Pieri e Federica Brunetti – Show Case Salsa. Marco Mazzaro ed Elisa Donati – Bachata Show Case. Quinti posti: Symon Crucianelli e Francesca Volatili Combinata Caraibica. Marco Mazzaro e Elisa Donati – Salsa Cubana 28/34 C. Sergio Mogetta e Cristina Santinelli – Combinata Caraibica. Sesti posti: Rossella Tomaselli – Bachata Shine 35oltre C, Salsa Shine 35oltre C. Federico Giardini – Salsa Shine. Enya Pieri e Federica Brunetti – Bachata Shine Duo e settimi in Salsa Shine Duo.