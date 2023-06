Teatro dialettale, musica anni ‘80, street food, mercatini, ritrovo di Harley Davidson e una passeggiata tra le erbe spontanee. Nel prossimo fine settimana le serate ai Giardini pubblici di Sambucheto di Montecassiano tornano ad accendersi di tanti eventi. Tra tutti quello chiamato “80’s Party” che si svolgerà sabato e domenica con le maggiori hit degli anni Ottanta.

IL CALENDARIO – Il 23 giugno alle 21,30 la commedia brillante in due atti portata in scena dal locale gruppo teatrale Avis dal titolo “U bigliettu pe glì in paradisu”. La serata è organizzata dall’amministrazione comunale.

Sabato e domenica sarà la volta dell’Estate del Sambuco organizzata dall’omonima associazione: l’appuntamento è con “80’s Party”, in entrambe le serate ci saranno street food e gruppi musicali. L’invito degli organizzatori è quello di vestirsi a tema, è prevista anche un’area selfie con mascotte, accessori e cornici.

Nei due giorni di festa si inizierà alle 18: il 24 giugno con il ritrovo degli appassionati di Harley Davidson (e alle 21 lo spettacolo “Top 80” con i Mas Flow) mentre il 25 giugno con il mercatino artigianale e vintage (e alle 21 musica live con Zio Pecos).

Sempre il 25 giugno, dalle 18 alle 20, è prevista la “Passeggiata consapevole e riconoscimento delle erbe spontanee” in collaborazione tra due attività di Montecassiano, Shri natura e benessere, Herbartem estratti di positività e PerTerra con ritrovo in piazzale Maestri del lavoro a Sambucheto. La prenotazione per la passeggiata è obbligatoria.