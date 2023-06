di Marco Ribechi

Musicultura entra nel vivo, presentati i vincitori nella sala Cesanelli dello Sferisterio, stasera suoneranno in piazza della Libertà a Macerata. Non sappiamo ancora se sarà l’edizione più bella degli ultimi 34 anni, così come ama definirla il direttore artistico Ezio Nannipieri, ma di sicuro la finale 2023 sarà ricordata per essere una delle più giovani di sempre. L’età media degli artisti in gara infatti mostra una nuova generazione di musicisti, desiderosi di emergere e affermarsi, capaci di dimostrare allo stesso tempo grande maturità umana e artistica. Scelti tra oltre mille partecipanti i “fantastici” otto sono stati presentati questa mattina alla città di Macerata che li accoglierà fino al giorno in cui si saprà il vincitore assoluto che potrà portarsi a casa i 20mila del premio. Dalla Sicilia fino a Milano gli artisti coprono tutto il territorio nazionale con un’ampia varietà di sonorità e stili.

AMarti da Ferrara con il brano Pietre, la romana Ilaria Argiolas interprete di Vorrei guaritte io, Cecilia da Pisa con Lacrime di piombo da tenere con le mani, Lamante proveniente da Schio con il brano L’ultimo piano, Simone Matteuzzi da Milano con Ipersensibile, i palermitani Santamarea con il brano omonimo Santamarea, Cristiana Verardo da Lecce con Ho finito le canzoni e infine il fiorentino Zic con Futuro stupendo. In attesa del concerto di questa sera che sicuramente riempirà Piazza della Libertà per la terza volta consecutiva, dopo le due notti della Controra con Ron e le canzoni di Lucio Battisti, i ragazzi hanno già dato un assaggio del loro affiatamento ripetendo, in modo quasi corale, che il bello di Musicultura sta soprattutto nel clima di amicizia che viene a crearsi proprio tra quelli che dovrebbero invece essere rivali. Questa è infatti una prerogativa che gli organizzatori dell’evento hanno cercato di creare nei vari anni al fine di presentare una competizione che riguardi soprattutto gli stili e le espressioni, piuttosto che il posto da occupare in determinate occasioni.

«Invito i cittadini a venire alle serate finali dello Sferisterio – ha augurato il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli – sia per fruire di due serate davvero splendide, sia per assumersi l’onere e l’onore di decidere insieme chi sarà il vincitore assoluto. In ogni caso arrivare in otto su oltre mille concorrenti è già una vittoria importante». A dare sostegno anche l’intervento di John Vignola, amico dello Sferisterio e microfono di Rai Radio1: «Chi fa arte deve essere tenace e convinto per poter difendere la propria proposta dagli scetticismi e dalle critiche – ha detto il presentatore – sono orgoglioso di rappresentare il servizio pubblico della Rai che, per definizione, deve dare alla cultura e quindi alla musica il giusto spazio per essere fruita e per raggiungere chiunque sia interessato». Oltre ai tanti sponsor, da anni al fianco della manifestazione, anche gli auguri dell’assessore agli eventi Riccardo Sacchi che ha sottolineato come la città sia felice di investire e sostenere un appuntamento così importante e seguito che da tanti anni porta alto il nome di Macerata e della musica in generale.