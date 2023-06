Domani sarà la giornata dedicata a Lucio Dalla e a Lucio Battisti con l’evento de La Controra “Dalla e Battisti dall’alba al tramonto”. Nell’anno in cui i due avrebbero compiuto 80 anni, Musicultura li vuole ricordare in un modo semplice, diretto, popolare. Sotto la torre civica dell’orologio, Macerata si ritroverà per intonare in coro una canzone dell’uno e dell’altro a ogni scoccare dell’ora, dalle 9 di mattina fino alle 20, senza soluzione di continuità dall’alba al tramonto.

Sempre domani il ricco programma de La Controra offrirà al pubblico alle 18 nel Cortile Palazzo Comunale un omaggio a Franco Califano – vita successi, canzoni ed eccessi del “Prévert di Trastevere” con Giangilberto Monti e Vito Vita e gli interventi di John Vignola di Rai Radio 1 di Massimiliano Stramaglia dell’Università di Macerata. Tra testimonianze di amici e collaboratori e spunti autobiografici sparsi nelle sue canzoni-manifesto, l’interprete, compositore e saggista Giangilberto Monti e il giornalista Vito Vita tratteggiano la carriera e lo stile di vita anticonformista del “Prévert di Trastevere”. Alle 18,45 nel Cortile di Palazzo Buonaccorsi andrà in scena il Collettivo Rosario con Fio Azul diretto da Charles Raszl. Dodici performer, uniti dalla volontà di immergersi nel mondo della tradizione e della cultura popolare si esibiranno in una toccante esperienza in bilico tra body music, danza, canto, intrecci di storie e di relazioni umane.

Gli aggiornamenti sul cast di Musicultura 2022 e il programma completo della Controra sono reperibili su www.musicultura.it