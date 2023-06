di Marco Ribechi

Il Vespa club Macerata attraversa l’Adriatico e conquista la Croazia. Sono partiti in 42 a bordo di 26 mezzi i membri del club maceratese, appassionati della mitica due ruote di casa Piaggio, per l’8° raid in terra croata e bosniaca per un giro totale di quasi mille chilometri. Dopo essere salpati dal porto di Ancona e aver attraversato il mare, le vespe sono arrivate a Spalato dove ha avuto inizio l’avventura balcanica. «Come da copione le disavventure sono iniziate fin da subito – scherza il presidente Alberto Antonelli – nonostante i tanti avvisi due di noi all’imbarco si sono accorti di non avere i documenti. Inoltre ,appena sbarcati in Croazia, la pioggia ha fatto da padrona. In ogni caso i vespisti sono abituati a questi imprevisti e nessuno si è perso d’animo».

Dopo Spalato il gruppo è andato alla scoperta della costa croata: Trogir, Primosten, Sebenico e Krka. Sempre facendo rotta verso sud, lungo la D8, la strada che costeggia la Dalmazia, il gruppo si è diretto a Makarska e Medjugorie, attraversando i monti con la spettacolare D512. «È una strada davvero bellissima che porteremo per sempre nel cuore – continua Antonelli – così come il ponte di Mostar, luogo protetto dall’Unesco, in cui siamo arrivati in seguito».

Lungo le strade tanti i curiosi locali che si fermavano ad ammirare e salutare i tanti mezzi d’epoca che con il loro fascino sempre sanno conquistare i cuori dei passanti. «Abbiamo portato in alto i colori maceratesi spiegando sempre bene a tutti le coordinate per visitare la nostra città – conclude Antonelli – già il prossimo fine settimana però ci attende un’altra avventura con alcuni di noi che saranno impegnati nel giro delle Dolomiti».