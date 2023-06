di Andrea Ferretti

E’ morto nel carcere di Padova, dove stava scontando l’ergastolo, Denny Pruscino, che insieme alla moglie Katia Reginella venne accusato di aver ucciso il figlio Jason di appena due mesi di vita. Accadde dodici anni fa, era il 23 giugno 2011, a Piane di Morro di Folignano. Il caso sconvolse l’opinione pubblica, in primis quella ascolana

Pruscino, 42 anni, ha accusato un malore appena rientrato in cella dopo aver giocato a calcetto con altri detenuti. Immediati i soccorsi, poi è stato trasportato all’ospedale di Padova dove è morto. Secondo la ricostruzione di dodici anni fa dei carabinieri del Comando provinciale di Ascoli, il bambino piangeva e lui l’avrebbe afferrato e scagliato più volte sul divano. Il bimbo, forse ancora vivo, venne poi messo in un sacchetto e abbandonato vicino a un bidone dell’immondizia. Katia Reginella venne ritenuta anche lui colpevole di omicidio: per non averlo impedito e per aver aiutato il marito a disfarsi del cadavere di Jason. Il processo di primo grado si era svolto al tribunale di Macerata, davanti alla Corte d’assise ed è stato uno dei processi più ricchi di colpi di scena e combattuti che si ricordino. Alla fine entrambi gli imputati erano stati condannati all’ergastolo. Nessuno però ha mai riferito nulla sulla fine del neonato.



Pruscino, di origine abruzzese, nel gennaio 2018 venne condannato dal Tribunale di Ascoli anche a sei anni e mezzo di carcere per violenza di gruppo su Katia Reginella oltre a un risarcimento di 20.000 euro.