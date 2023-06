Nell’ambito del ciclo di iniziative tese a festeggiare il 150° anniversario della nascita del circolo garibaldino “Il Giardinetto”, l’Anpi sezione di Macerata e il circolo “I 100 Garibaldini Maceratesi” invitano alla presentazione del saggio breve scritto da Matteo Petracci “Sovversivi in osteria-gli spazi dell’opposizione sociale tra l’Ottocento e la Resistenza”.

L’incontro si svolgerà giovedì 22 giugno alle 19 nella Cantina di via Crispi a Macerata. I circoli, come le osterie e le trattorie, negli anni hanno rappresentato un importante ruolo di aggregazione sociale e politica, dove poter esprimere più liberamente che altrove le proprie idee divenendo così un punto di riferimento per le classi popolari e lavoratrici. Introdurrà Giuseppe Nasini, membro del consiglio direttivo del Circolo “i 100 garibaldini maceratesi”, con un saluto iniziale di Chiara Bonotti presidente sezione Anpi di Macerata.