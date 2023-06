Rock al parco Veragra di Montefano il 23 e 24 giugno. Il Veragra park Rock è un festival che nasce nel 2019 dall’idea del gruppo di giovani montefanesi dell’associazione culturale U-Art, con l’obiettivo di unire persone di tutte le età in un evento ad ingresso gratuito di musica dal vivo, nella potente atmosfera del parco Veragra di Montefano, un luogo incantevole e poco valorizzato in passato.

L’evento prevede due giorni di concerti ed esposizioni artistiche, stand di buon cibo, birre, cocktail e liquori del territorio. Sul palco si alterneranno diversi gruppi dell’ambiente Underground italiano.

Il 23 giugno il palco sarà dominato dai Nadis, talentuoso gruppo recanatese, Heat Fandango, provenienti da una lunga militanza in varie band della scena rock underground marchigiana e per finire i Belmondo’s, duo dj che attinge interamente dal mondo musicale pop e avant-pop del Lounge Style, in continuo viaggio tra “suoni, visioni e manie della Generazione Cocktail”, dagli anni Cinquanta ad oggi.

Il 24 giugno saliranno sul palco i Pope & The Cardinals, gruppo rock montefanese, seguiti da Mivergogno e la sua band, per poi lasciare spazio ai Pierpaolo Capovilla e i Cattivi maestri. Dopo la storica militanza ne Il teatro degli orrori, Pierpaolo Capovilla ha recentemente inaugurato l’inizio di un nuovo capitolo discografico con l’uscita – il 27 maggio scorso – del suo primo lavoro in studio con l’inedito progetto “Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri”. Per concludere la serata Dj Smegma farà ballare il Parco Veragra con pezzi selezionati dal suo vasto repertorio.