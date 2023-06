Alessandro Martinelli, 3° dan, è il vincitore del “1° Torneo Macerata no Go”, tappa Figg (Federazione Italiana Gioco Go) che si è svolto nel fine settimana nei locali del Labs – Laboratorio Sociale, in via Luigi Monachesi. Al torneo di Macerata hanno partecipato giocatori di ogni età, livello e provenienza (si registrano partecipazioni da Trento, Trieste, Bologna, Roma, Ancona, Como, Udine e Foligno).

Il Go è il gioco astratto più antico che sia tuttora praticato. E’ nato in Cina più di 2.500 anni fa e da lì si diffuse inizialmente in Giappone e Corea. Le regole del gioco si contano sulle dita di una mano, ma a fronte di questa apparente semplicità, il Go in realtà è un gioco molto profondo, richiedendo strategia, intuito e capacità di concentrazione. In Oriente era considerato una delle quattro arti che i nobili dovevano padroneggiare, assieme alla musica, la calligrafia e la pittura. Il primo europeo a raccontare di questo gioco è proprio il “nostro” padre Matteo Ricci, che lo descrive così:

«Il più grave di tutti i giochi è uno di più di ducento pedine in ambe le parti bianche e nere, in un tavolero di trecento casette, e con queste, che vanno ponendo una ad una, procurano l’uno al altro por nel mezzo alcune dell’adversario, restando signore di quel campo; e dipoi nel fine quello che guadagnò più campo del tavolero è il vencitore. I mandarini sono tanto dati a questo giocho che occupano alcuni molta parte del giorno in esso, durando un giocho più di un’hora. E quei che sanno ben giochare a questo gioco, seben fosse persona che non avesse altra habilità, sono in ogni parte accarezzati et invitati, et alcuni gli pigliano per maestri per insegnare a giocare a questo giuoco» Matteo Ricci (“Della entrata della Compagnia di Giesù e Christianità nella Cina”, 1610)

In Europa e negli Stati Uniti inizia a diffondersi nel XIX secolo. Oggi è giocato in tutti i continenti, da milioni di persone. Fino al 2016 non c’era al mondo un software in grado di sconfiggere sistematicamente i campioni di Go (diversamente dagli scacchi, per cui Ibm “Deep Blue” riuscì a sconfiggere Kasparov già nel 1996). Nel 2016, il programma di Google DeepMind, “Alpha Go” sconfisse 4-1 il campione pluripremiato Lee Seedol. Questi dopo la bruciante sconfitta, si ritirò dal professionismo.

Il torneo di Macerata si è articolato in due giornate. Ogni partecipante ha giocato cinque partite. Oltre ai classici premi per i primi tre classificati, sono stati premiati anche il miglior esordiente, il miglior Double Digit Kyu, il miglior Single Digit Kyu, e sono stati anche assegnati tre premi “fighting spirit” di incoraggiamento, per i principianti. L’organizzazione ringrazia l’Istituto Confucio di Macerata ed il sito GoMagic.org, per aver messo a disposizione parte del monte premi.