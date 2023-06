«Le tante proposte artistiche presenti contemporaneamente a Corridonia sono la prova di un ritrovato dinamismo culturale che nel tempo siamo certi costituirà un importante volano per la rinascita anche sul piano economico e sociale della città. L’amministrazione è profondamente grata a tutte le associazioni ed artisti che si sono coinvolti nei vari progetti». Ad affermarlo in una nota è l’assessore Massimo Cesca.

«E’ stata inaugurata la mostra di arte contemporanea sul tema “Il Mito, la Memoria, il filo che ci lega, la rete che ci ricorda”, con l’esposizione curata dalla professoressa Finicelli e organizzata dall’associazione culturale L.Lanzi, che vede la presenza di nomi di prestigio come Carla Crosio, Marco Monaldi, Emanuela Pisicchio e Val Ange. Mostra allestita presso il salone Cag in via Cavour n. 65 e vistabile fino al 1 luglio. Un’esperienza multisensoriale da non perdere assolutamente.

Nella palazzina Liberty nel piazzale della Vittoria è stata inaugurata la mostra “MitologyArt-memoria ed emozioni attraverso il mito e l’arte” con l’esposizione dei lavori dei laboratori didattici dei bimbi del catechismo che si sono cimentati nella sfida di dare al mito la loro personale interpretazione, a cura di Francesco Borrelli e con la collaborazione della Prof.ssa Loredana Finicelli. Lavori di ragazzi ma dal grande impatto artistico e dal grande significato sociale. Impossibile non rimanere incantanti dalle opere esposte.

Nel salone espositivo lungo corso Cavour è possibile invece ammirare la mostra “ Artisti fra…. le stelle” un progetto che come ha affermato l’ideatrice Laura Acciarresi nasce «…per mostrare alle persone che fare arte è motivo di aggregazione, di altruismo e gioia di vivere….». Quest’anno ha visto come protagonisti gli straordinari ragazzi del Club del Sorriso dell’associazione Avulss e di tanti artisti noti che si sono resi disponibili a collaborare nel co-realizzare insieme i giovani le varie opere. Un’associazione contagiosa che riesce in ogni occasione a tirare fuori tutto il Bello dalle persone che hanno l’entusiasmo di coinvolgersi insieme a loro. Le stelle realizzate insieme dai ragazzi e dagli artisti belle da vedere illumineranno chi avrà la fortuna di ammirarle.

Fino al mese di ottobre nella splendida chiesa di Sant’Agostino sarà invece possibile visitare la straordinaria mostra internazionale “Gli Appelli della Madonna – apparizioni e santuari mariani nel mondo”. Una mostra ispirata ed in parte realizzata da un giovane santo dei nostri tempi, Carlo Acutis e a Corridonia riproposta grazie al grande impegno delle confraternite locali, della parrocchia Santi Pietro Paolo e Donato e dell’associazione l’Olmo. Da non perdere la parte dedicata ai misteri del rosario nella bellissima Cappella degli Artisti.