Svicolando, edizione da record

Si è conclusa ieri, domenica 18 giugno, la diciassettesima edizione del festival Svicolando di Montecassiano. La celebre manifestazione, che da ogni anno sa sempre rinnovare la sua immagine con artisti di fama sia nazionale che internazionale, ha registrato quest’anno dei numeri da record.

Con l’alternarsi di ben 25 concerti (con artisti come Dadà o Little Pieces of Marmelade, solo per voler citare due nomi che hanno calcato il palco di X Factor), 35 spettacoli tra arti circensi, giocoleria, street art, fino a giungere alle 4 mostre allestite nel centro storico della città a cui hanno fatto da cornice anche i numerosi food truck e le splendide bancarelle di artigianato che, in questi tre giorni, hanno saputo richiamare quasi diecimila spettatori, il festival Svicolando di quest’anno è stato un successo senza precedenti.

L’associazione Zandagruel, alla cui instancabile dedizione si deve questo festival, si è detta soddisfatta e grata per gli incredibili risultati ottenuti e, nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questi tre giorni di spettacoli, si è già messa all’opera per realizzare una diciottesima edizione ancora più coinvolgente e sbalorditiva.