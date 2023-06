Festa del solstizio d’estate in piscina con lo spritz della Marca di Camerino: mercoledì 21 giugno Pieve Torina apre la stagione estiva con una serata all’insegna degli aperitivi di tendenza, buona musica, sfilata di moda e ambiente relax.

«Un evento glamour in un contesto di assoluta bellezza e benessere dove poter gustare in compagnia drink e primizie del territorio accompagnati dalle melodie swing dei Spaghetti a Detroit». È il sindaco, Alessandro Gentilucci, a presentare quel che è ormai divenuto un appuntamento clou dell’estate pievetorinese: «la nostra piscina, con idromassaggio e acqua riscaldata all’occorrenza, rappresenta un contenitore ideale per iniziative del genere; in più, con i lavori di ulteriore qualificazione realizzati, la struttura risulta ancor più attrattiva e capace di soddisfare le aspettative dei giovani così come delle famiglie e di chiunque ami godere dell’aria e del sole di montagna senza rinunciare all’idea di un bel bagno rigenerante. Qui offriamo tutto questo, a cominciare dal prossimo mercoledì». Per informazioni e prenotazioni: 331 8325090.