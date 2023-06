L’inviato di Striscia la notizia, Moreno Morello, al tribunale di Macerata. Ha testimoniato in un processo nato da un’indagine della Guardia di finanza che era partita dopo una segnalazione del tg satirico di Canale 5. Al centro della vicenda una imprenditrice di Monte San Giusto, Laura Ciccioli, che è imputata al tribunale di Macerata.

Secondo l’accusa, Ciccioli aveva borse di Celine, Longchamp e Chanel (10 in totale) contraffatte che affittava o metteva in vendita tramite il suo sito rentfashionbag.com. Inoltre, è imputata di ricettazione perché aveva acquistato o ricevuto alcuni certificati d’autenticità originali Chanel che le servivano per il sito e il cui furto era stato denunciato qualche anno prima a Milano. Oltre che di commercio di prodotti contraffatti è accusata anche di riciclaggio.

I fatti si riferiscono a marzo del 2016. Fu Striscia la notizia a sollevare il caso. Gli inviati del tg satirico erano andati a Monte San Giusto fingendosi dei clienti. Nella ditta avevano girato delle immagini di nascosto, poi con il sospetto che qualcosa non quadrasse avevano allertato la Guardia di finanza. Oggi è stato sentito Moreno Morello che ha raccontato che Striscia la notizia era stata contattata da una donna svizzera ed erano andati a cercare la fabbrica a Monte San Giusto, senza trovare nessuno. Poi avevano fatto segnalazione alla Finanza. La presenza dell’inviato è stata anche occasione per chi questa mattina era in tribunale di scattare con lui qualche foto ricordo.

(Gian. Gin.)