Si è concluso con grande soddisfazione il soggiorno marino a Pineto all’hotel “Italia” di cinquantadue over 65 maceratesi: l’esperienza di turismo sociale, promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali – guidato dalla vicesindaco Francesca D’Alessandro – e sviluppata in collaborazione con l’azienda pubblica servizi alla persona Ircr Macerata anche quest’anno ha ottenuto il plauso di tutti i partecipanti.

Dodici giorni all’insegna del mare, spiaggia, passeggiate, pranzi e cene in compagnia, tanto divertimento ed un’accoglienza apprezzata da tutti, conclusa con una bellissima “Festa Danzante” organizzata dall’Hotel. Purtroppo il meteo non sempre è stato clemente ma si sono trovate ugualmente tante occasioni di socializzazione ed esplorazione del territorio.

«Il soggiorno a Pineto è ormai una tradizione consolidata – afferma il vice sindaco Francesca D’Alessandro -. Anche quest’anno abbiamo fatto l’en plein, con grande soddisfazione di tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa del Comune che rientra nella progettualità denominata “Attivi si Nasce”, sviluppata e coordinata in collaborazione con Ircr Macerata. La finalità del progetto nel suo insieme è quella di riportare l’Over 65 al centro dell’attenzione del suo contesto, attraverso la partecipazione alla vita di comunità e grazie anche ad attività tese alla all’integrazione sociale e all’arricchimento dei suoi “scambi” relazionali, come in questo caso: un periodo di tempo insieme agli altri, dedicato allo svago, al benessere e a rigenerarsi anche fisicamente dopo un lunghissimo inverno.

In questo contesto, lavoriamo ad iniziative anche insieme ai più giovani, sfruttando la loro capacità comunicativa e relazionale, utilissima e di grande forza emozionale se messa in relazione con la memoria storica e di vita dell’anziano».

Anche il presidente Ircr Macerata Amedeo Gravina è intervenuto sull’iniziativa: «L’anziano socialmente attivo deve diventare sempre più una realtà che appartiene alla comunità. A conferma della bontà del progetto siamo testimoni ogni giorno del desiderio degli anziani di continuare ad essere attivi: allo sportello InformAnziani di piazza Mazzini ogni giorno arrivano richieste di attività ed iniziative per uscire, si cercano occasioni di incontro, di confronto e di scambio per contrastare la solitudine e trovare un accrescimento della persona in tutti i sensi: umano, culturale, sociale. “Attivi si nasce” è un progetto di ampio respiro che vuol riunire sotto di sé tanti servizi alla persona e che offre all’Ircr Macerata l’opportunità di proseguire efficacemente per la strada intrapresa, quella di un’azienda che non si occupa solo e soltanto di servizi residenziali ma propone alla comunità un’offerta a tutto tondo, grazie anche al lavoro sinergico con il Comune di Macerata».