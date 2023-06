Fly Marche, un salto nel futuro

Dal taglio del nastro della mostra mercato al Lanciano Forum al momento clou della passerella a Borgo Lanciano, la prima edizione di Fly Marche ha regalato grandi emozioni ai protagonisti e a chi in generale ha partecipato alla kermesse dall’1 al 4 giugno scorsi. Moda, artigianato ed enogastronomia: tre settori che si sono uniti per dimostrare che le Marche sono sinonimo di qualità sotto ogni punto di vista, specialmente se a ciò aggiungiamo un territorio unico al mondo.

Il saper fare dei marchigiani in ottica turistica, partendo dal settore della moda, è una chiave di lettura che non era mai stata sperimentata prima. Con Fly Marche si è quindi puntato il riflettore su un’area di lavoro in cui poter portare avanti altre iniziative che incentivino tutti i settori sopracitati. Partendo, appunto, da una manifestazione che è stata molto apprezzata ed ha toccato alti livelli per la regione Marche. A partire dalla mostra mercato allestita in collaborazione con Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo presso il Lanciano Forum, fino alla formazione con le scuole di moda marchigiane (il Poliarte Design dell’Accademia di Belle Arti di Ancona, l’Istituto Professionale Milani di Fabriano sezione Moda e l’Istituto di Istruzione Superiore Fermi-Sacconi-Ceci di Ascoli Piceno) che hanno poi partecipato anche all’evento più significativo, ovvero alla sfilata di moda del sabato pomeriggio insieme ai brand Frida Kiza e Gattinoni.

Nello specifico la grande casa di moda Gattinoni è stata presentata sul palco dall’amministratore Stefano Dominella che ha evidenziato un altro dei temi portanti di Fly Marche, ovvero la sostenibilità. La collezione che ha sfilato era infatti stata creata da Guillermo Mariotto proprio con il criterio del riutilizzo e dell’impiego degli scarti di lavorazione. Tanti argomenti, tanti appuntamenti e tanti spunti per il futuro in questa quattro giorni di Castelraimondo.

«Fly Marche si è rivelato un grande successo – ha commentato il direttore dell’Atim Marco Bruschini – voglio mettere in evidenza in primis la squadra che ha lavorato dietro le quinte per realizzare questa manifestazione. Senza di loro non si sarebbe fatto nulla. Li ringrazio e ringrazio anche Stefano Dominella e la maison Gattinoni, che ci hanno regalato un vero spettacolo facendoci entrare nel mondo dell’alta moda insieme alla stilista Frida Kiza che ha testimoniato la grande vivacità della moda marchigiana e ai ragazzi delle scuole di moda che sono il nostro futuro. Il messaggio che ci dà Fly Marche è che i ragazzi che si sono messi in discussione con questa sfilata sicuramente possono arrivare a questi livelli, li abbiamo messi a confronto con realtà importanti e hanno risposto benissimo».

Sulla stessa lunghezza d’onda Alberto Mazzini, del progetto Marche Outdoor: «E’ stato un grande successo, un trionfo che fa ben sperare per il futuro – conferma Mazzini – sia i ragazzi delle scuole che Frida Kiza e Gattinoni hanno creato una serata di moda straordinaria. Di solito una sfilata dura 15 minuti, la maison Gattinoni ci ha onorato con 45 minuti di show. Qualcosa di straordinario. Questa era l’edizione zero, in cui abbiamo collegato il mondo della moda a quello dell’artigianato e dell’enogastronomia. Ci sono ampi margini di miglioramento e tanto su cui lavorare per le prossime edizioni. Il successo dell’edizione nel suo complesso ha permesso di toccare un settore del turismo che non era mai stato neanche pensato. Il concetto di contaminazione voluto da Bruschini sta quindi proseguendo il suo percorso: unire altri settori a quello del turismo fa sì che si aprano tanti scenari per far conoscere il nostro territorio, soprattutto se vogliamo destagionalizzare i flussi».

Fly Marche è stato sostenuto da Regione Marche, Atim (Agenzia Marche per il Turismo e l’Internazionalizzazione), Camera di Commercio delle Marche, Unione Montana Potenza Esino Musone, Comune di Castelraimondo, Marche Outdoor, Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e Contram.