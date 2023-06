“Accademia in gioco” è il titolo del progetto che quest’anno ha visto e vede coinvolta tutta la comunità dell’Accademia di Belle arti di Macerata per festeggiare i 50 anni dalla fondazione.

Istituita nel dicembre del 1972 e attiva con i primi corsi nel 1973, l’Abamc ha scelto di festeggiare questo importante traguardo attraverso il tema del gioco, «per rappresentare quell’energia creativa e quella trasversalità di saperi che la caratterizza e che intende mettere in campo, con sempre maggiore convinzione, nei futuri decenni – si legge in una nota dell’Accademia -. L’arte e il gioco sono due situazioni da sempre in dialogo e che nel corso della Storia, fino a quella più recente, non ha mai smesso di interessare tanto i singoli quanto la collettività».

Non solo: il gioco per definizione è qualcosa che interessa in modo trasversale ogni generazione. Dall’infanzia all’età adulta si fa espressione di competizione creativa e in questo spaccato l’arte entra come motore principale in grado di sviluppare tali aspetti, poiché strumento di progettazione ideativa. Accademia in gioco è un progetto sostenuto e organizzato dalla sinergia di Dipartimenti e Scuole dell’Istituto, che, nella progettazione di mostre e appuntamenti culturali, vuole condurre nell’estate 2023 un tour tra grandi e piccoli centri marchigiani. «L’iniziativa è un manifesto diffuso di condivisione e coralità d’intenti e pratiche, persone e luoghi nella programmatica visione di futuro dell’artista prematuramente scomparso lo scorso marzo Luigi Pagliarini, grande docente, uomo colto e visionario, cui il Cinquantesimo è dedicato» dice Abamc. Il ricco palinsesto di eventi, che si susseguiranno da fine giugno a inizio settembre 2023, avrà inizio a Macerata con la conferenza di inaugurazione del progetto, il 26 giugno all’Auditorium Josef Svoboda. Una volta presentato il programma degli eventi, seguiranno la conferenza dal titolo Un gioco ben scelto e la visita guidata alla mostra Quasi per gioco. Le arti di Paola Pallottino, in corso alla Galleria dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. Nel tardo pomeriggio alla Galleria del commercio, inaugurazione della Galleria di Scultura Contemporanea, a cura di Antonio De Marini. Il 27 giugno, all’Accademia di Belle arti di Macerata, oltre all’inaugurazione dell’aula Luigi Paglierini verrà presentata la favola dell’artista Il pianeta mente. In entrambe le giornate del 26 e 27 giugno, poi, piazza Mazzini sarà animata da #Accademiaingioco, un vero e proprio gioco al quale possono partecipare tutti, seguendo percorsi diversi e facendo esperienze diversificate.

Il 14 luglio si terrà la presentazione del progetto The Wow House, a cura degli studenti di Interior, Fashion, Light e Graphic design, con il super ospite Tony Chambers.

Ad Ascoli, dal 29 giugno al 2 luglio 2023, alla Galleria d’Arte contemporanea “O. Licini” sarà allestita la mostra Il reportage in fotografia, frutto del lavoro degli studenti di Fotografia del dipartimento di Comunicazione visiva multimediale durante il workshop condotto da Ignacio Maria Coccia, direttore artistico del Festival del Reportage.

Ad Ancona, dal 2 luglio al 2 settembre 2023, presso la Mole Vanvitelliana prenderà forma la mostra Libri in gioco. Segno, materia, immagine e luogo, a cura del Dipartimento di Arti visive.

A Corridonia, il 7, 8 e 9 luglio 2023 Piazza Filippo Corridoni sarà teatro del progetto La piazza metafisica in gioco, una suggestiva installazione visiva accompagnata da esperimenti di videomapping e interazioni multimediali a cura della Scuola di Comunicazione Visiva.

A San Severino, dal 15 luglio al 2 settembre 2023, presso Palazzo Servanti Confidati sarà in corso la mostra Il gioco delle parti fra scultura, pittura e restauro, a cura dell’I.R.M. Istituto di Restauro Marche.

A Grottammare, dal 24 al 31 luglio al Mic – Museo dell’illustrazione contemporanea, prenderà forma la mostra Fatte ‘na striscia! (di fumetto) per gioco, a cura del Dipartimento di Progettazione Arti Applicate, Arte del Fumetto e Illustrazione – Linguaggi e Arte del Fumetto.

Dal 24 luglio al 28 agosto, poi, si terrà la terza edizione del Simposio internazionale di Scultura su pietra “Polena”, una settimana in cui gli allievi del corso di tecniche del marmo animeranno il parco della madonnina della cittadina adriatica, producendo il primo nucleo di sculture del neo ‘Lungomare della Scultura Contemporanea’, che verrà inaugurato il 30 luglio.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

MACERATA 26 GIUGNO

INAUGURAZIONE EVENTI ESTIVI DEL CINQUANTESIMO DI ABAMC

ABAMC – AUDITORIUM JOSEF SVOBODA – 10-12.30

Via Berardi 6

ore 10.00 Saluto delle Autorità | Gianni Dessì – Presidente ABAMC

ore 10.15 Intervento inaugurale | Rossella Ghezzi – Direttrice ABAMC

ore 10.30 Presentazione degli eventi estivi del 50° di ABAMC | Federica Giulianini e Maria Letizia Paiato | Direttrici artistiche del Cinquantesimo

ore 10.45 Puntiamo al futuro da 50 anni. Gli studenti del Biennio di Graphic Design presentano la nuova campagna iscrizioni 2023/2024

ore 11.00 Un gioco ben scelto – conferenza di ANTONELLA SBRILLI, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

a seguire Visita guidata alla mostra QUASI PER GIOCO. LE ARTI DI PAOLA PALLOTTINO – GABA.MC

Piazza Vittorio Veneto 7 – mar-sab 16.00-20.00 fino al 23 settembre 2023

LA VIA DELLA SCULTURA

GALLERIA DEL COMMERCIO alle 18

Largo Giorgio Amendola e Via Leopoldo Armaroli

Inaugurazione della Galleria di Scultura Contemporanea, a cura di Antonio De Marini. L’evento serale apre le porte cittadine alla scultura contemporanea con le opere degli studenti che hanno partecipato alla prima e alla seconda edizione del Simposio di Scultura ‘Polena’.

#ACCADEMIAINGIOCO

PIAZZA MAZZINI dalle 10 alle 23

Nelle giornate del 26 e 27 giugno, nella splendida cornice di Piazza Mazzini, dove si trova la futura sede dell’Accademia, sono presenti i ragazzi dalla masterclass #Accademiaingioco, uno speciale programma che durante l’anno li ha visti incontrare e formarsi al fianco di professionisti dell’arte e della gamification per la progettazione di un intervento di arte pubblica a carattere ludico per la città di Macerata. #Accademiaingioco è un vero e proprio gioco al quale possono partecipare tutti i cittadini seguendo percorsi diversi e facendo esperienze diversificate. Un segno concreto di relazione della comunità accademica con e per i luoghi della città.

MACERATA 27 GIUGNO

IL PIANETA MENTE

presentazione della favola di Luigi Pagliarini

introduce Giorgio Cipolletta

e INAUGURAZIONE “AULA LUIGI PAGLIARINI”

ABAMC dalle 11

Aula ‘ex’ Teorica 2, Via Berardi 6

#ACCADEMIAINGIOCO

PIAZZA MAZZINI dalle 10 alle 23

ASCOLI – 29 GIUGNO – 2 LUGLIO

IL REPORTAGE IN FOTOGRAFIA

GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA “O. LICINI” – inaugurazione 29 giugno dalle 17

Corso Giuseppe Mazzini, 90

Dal 29 giugno al 2 luglio 2023 gli studenti di Fotografia del Dipartimento di Comunicazione Visiva Multimediale sono i protagonisti di una mostra frutto del workshop condotto da Ignacio Maria Coccia, direttore artistico del Festival del Reportage, l’importante manifestazione che ospita questa sperimentazione. La mostra degli studenti dell’Accademia verrà inaugurata a seguito dell’apertura del Festival con il fotografo Luca Meola con un reportage dal titolo Cracolândia, un quilombo urbano.

Orari di apertura: gio 15-19, ven-sab-dom festivi e prefestivi 10-13 e 15-19

ANCONA – 2 LUGLIO – 2 SETTEMBRE

LIBRI IN GIOCO. SEGNO, MATERIA, IMMAGINE E LUOGO

MOLE VANVITELLIANA – inaugurazione su invito 1 luglio alle 12

Banchina Giovanni da Chio, 28

La mostra a cura del Dipartimento di Arti Visive (Decorazione – Grafica d’Arte – Pittura – Scultura) propone un’interessante indagine sulle molteplici realtà sociali e culturali attraverso la forma pittorica, scultorea, illustrativa e della decorazione. A guidare la ricerca dei giovani artisti, è il tema della carta, del libro e del gioco esplorato nei suoi diversi aspetti come forma, colore, sguardo e visione.

Orari di apertura: gio-ven-sab-dom dalle 15.00 alle 18.00

CORRIDONIA, 7-8-9 LUGLIO

LA PIAZZA METAFISICA IN GIOCO

PIAZZA FILIPPO CORRIDONI – inaugurazione 7 luglio ore 21.30

La piazza prende vita con gli esperimenti di videomapping e le interazioni multimediali a cura della Scuola di Comunicazione Visiva. Una suggestiva installazione visiva che racconta, interpreta e ridisegna il rigore della piazza e della sua storia. Il progetto conclude un ricco lavoro di ricerca e valorizzazione della piazza quale spazio ludico e visivo per eccellenza di grandi e piccoli centri.

proiezioni dalle 21.30 alle 23.30

MACERATA 14 LUGLIO

THE WOW HOUSE

Presentazione progetto e Talk con TONY CHAMBERS

ORTO DEI PENSATORI – UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MACERATA | ore 17.30

Via Antonio Illuminati, 5/17

Come sarà la Casa del Futuro? Quali saranno i nuovi modi di vivere lo spazio domestico? Gli studenti di Interior, Fashion, Light e Graphic design, guidati dal super ospite internazionale Tony Chambers, presentano The WOW House, visione innovativa di un ambiente abitativo sostenibile, pensato per favorire condivisione, scambio, e anche divertimento. La presentazione sarà preceduta da una tavola rotonda sul tema del Design Sostenibile, con la partecipazione di Tony Chambers e di personalità del mondo del design.

SAN SEVERINO – 15 LUGLIO – 2 SETTEMBRE

IL GIOCO DELLE PARTI FRA SCULTURA, PITTURA E RESTAURO

PALAZZO SERVANTI CONFIDATI – inaugurazione 15 luglio ore 18.30

Via Cesare Battisti, 13

Nella mostra, a cura dell’I.R.M. Istituto di Restauro Marche, sono esposte le opere di proprietà del Comune di San Severino Marche e dell’Arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche, che nel corso degli anni l’Istituto ha restaurato. L’iniziativa vede coinvolti direttamente gli studenti del corso di restauro che, impegnati per due settimane, lavoreranno su opere di proprietà del comune di San Severino e della Arcidiocesi in un ‘laboratorio aperto’ al pubblico.

Partecipano: Lucrezia Nuzzi, Elena Lasca, Eleonora Iacopini, Matteo Ottaviani, Chiara Paolucci, Martina d’Abbondio, Chiara Lucignano

Dal 17 luglio al 31 luglio 2023 ‘Laboratorio aperto’ con gli studenti del corso di restauro dell’IRM da mar-sab 9.00-13.00 e 14.00-18.00

Dal 31 luglio al 3 settembre la mostra è visitabile tutta la settimana 10.00-13.00 e 16.00-19.00

GROTTAMMARE – 24 – 31 LUGLIO

FATTE ‘NA STRISCIA! (DI FUMETTO) PER GIOCO

MIC – MUSEO DELL’ILLUSTRAZIONE CONTEMPORANEA

Inaugurazione 23 luglio ore 19.00 e Talk con i fumettisti e docenti Mauro Cicarè, Marino Neri, Michael Rocchetti e gli allievi di ABAMC

La mostra, a cura del Dipartimento di Progettazione Arti Applicate, Arte del Fumetto e Illustrazione – Linguaggi e Arte del Fumetto, propone un divertente concept, dove le creazioni dei giovani fumettisti del Triennio e del Biennio dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, descrivono il nostro tempo con sagacia e un pizzico di ironia.

Orari di apertura: tutti i giorni 16.30-19.30 e 21.30-22.30. ven-sab-dom anche dalle 10.00 alle 13.00

GROTTAMMARE – 24 LUGLIO – 28 AGOSTO dalle 9 alle 18

SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA SU PIETRA “POLENA” III ED. | SCULTURE DA GIOCARE

PARCO DELLA MADONNINA, Via G. Rossini

La terza edizione del Simposio di scultura si sposta da Macerata e trova casa a Grottammare. Una settimana in cui gli allievi del corso di tecniche del marmo animeranno il parco della madonnina della cittadina adriatica, producendo il primo nucleo di sculture del neo ‘Lungomare della Scultura Contemporanea’ della città di Grottammare che diede i natali allo scultore Pericle Fazzini.

30 LUGLIO alle 18.30

LUNGOMARE CENTRALE

INAUGURAZIONE DEL ‘LUNGOMARE DELLA SCULTURA CONTEMPORANEA’ e consegna degli attestati di partecipazione al Simposio. Hanno curato e coordinato gli eventi estivi del 50esimo dell’Accademia di Belle Arti di Macerata i docenti

MACERATA – ACCADEMIA IN GIOCO Federica Giulianini e Maria Letizia Paiato

MACERATA – THE WOW HOUSE con TONY CHAMBERS Gloria Biribei, Simona Castellani, Francesca Cecarini, Mascia Ignazi, Daniela Leoni

ANCONA – LIBRI IN GIOCO

Paolo Bini, Luigia Giovannangelo, Federica Giulianini, Paolo Gobbi, Marina Mentoni, Floriana Mucci, Francesco Parisi, Annarita Scivittaro, Paola Taddei con Mariangela Canale e Davide Ferri

CORRIDONIA – LA PIAZZA METAFISICA IN GIOCO

Matteo Catani, Massimo Cominazzini con Loredana Finicelli

ASCOLI – IL GIOCO DEL REPORTAGE

Emanuele Bajo

SAN SEVERINO – IL GIOCO DELLE PARTI FRA SCULTURA, PITTURA E RESTAURO

Francesca Aloisio, Francesca Longo

GROTTAMMARE – FATTE ‘NA STRISCIA! (DI FUMETTO) PER GIOCO

Mauro Cicarè, Marino Neri, Michael Rocchetti

GROTTAMMARE – SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA SU PIETRA “POLENA” III ED. – SCULTURE DA GIOCARE

Simposio internazionale di scultura su Pietra “Polena” III ed.

Antonio De Marini con la collaborazione di Floriana Mucci e Francesco Tognocchi