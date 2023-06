Tragedia in mare oggi pomeriggio a San Benedetto: un uomo di 40 anni, residente al Milano, ha perso la vita nelle acque davanti al “Bacio dell’Onda”, il primo stabilimento della città rivierasca, vicino alla voce dell’Albula. Alla base dell’accaduto, con tutta probabilità c’è stato un malore, fatale.

Il 40enne stando alle primissime ricostruzioni, stava nuotando all’altezza degli scogli quando è finito con la testa sott’acqua senza riemergere per un periodo troppo lungo per non allarmare. Altri bagnanti si sono resi conto che l’uomo era in seria difficoltà. Mentre alcuni allertavano il servizio di salvataggio, di guardia sulla spiaggia, una persona lo ha raggiunto con la canoa e lo ha issato a bordo.

Nel frattempo il soccorritore è stato raggiunto dai bagnini e, insieme, hanno riportato a riva il 40enne già esanime. Inutile tutti i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari della Potes del 118 di San Benedetto. Il medico ha dovuto, purtroppo, dichiarare il decesso. La centrale operativa del 118 aveva anche attivato l’eliambulanza, ma l’intervento è stato annullato. Sul posto sono arrivati anche la Capitaneria di Porto, i carabinieri e gli agenti di Polizia locale. Il corpo del turista sarà trasportato all’obitorio dell’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto, dove resterà a disposizione della procura.

(Redazione CP)