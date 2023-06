Luci, musica e spettacoli sono stati i grandi protagonisti della prima giornata del festival Svicolando, ormai arrivato alla sua diciassettesima edizione. Ieri sera le tortuose e suggestive vie del centro storico di Montecassiano hanno ospitato centinaia di persone che tra esibizioni di artisti di strada, eventi di musica live e mostre, si sono riversate tra le strade dello splendido borgo. Dal rock, fino ai dj Set di musica house ed elettronica passando anche per la musica classica e il cantautorato, Svicolando ha richiamato musicisti di ogni genere che ieri sera hanno saputo “accendere” le strade di Montecassiano accompagnando anche le incredibili esibizioni di artisti di strada di fama internazionale come, tra i tanti, Cho Kairin o Andrea Farnetani.

«Aprendo le porte della meraviglia, come ogni anno, – scrivono gli organizzatori – Svicolando ha promosso anche varie mostre e spettacoli teatrali che si sono protratti per tutta la serata accompagnando questo magico festival con eventi per tutte le età e interessi (rispetto a ciò va sicuramente fatta menzione anche di un atteso evento di questa serata che vedrà come protagonista Cesare Catà che accompagnerà attraverso diverse storie e leggende del nostro splendido entroterra). Insomma, che il vostro interesse sia la musica o le arti di strada, il cibo o le esposizioni artistiche, Svicolando vi aspetta ancora questa sera e domani per farvi divertire, ridere e affascinare con tutti suoi fantastici eventi».