“L’importanza dell’inclusione sociale”, serata all’insegna di accoglienza e inclusione ieri alle Case. All’interno del Progetto “Argento vivo” realizzato grazie alla Fondazione Roche, Afam Alzheimer Uniti Marche ha organizzato l’incontro di formazione all’interno di “Macerata Città amica della persona con demenza”.

La presidente Manuela Berardinelli nel suo intervento ha sottolineato come la ricerca scientifica si stia concentrando sempre di più sull’importanza di garantire il benessere e la socializzazione alle persone affette da demenza. Il concetto è che la socialità è fondamentale. Ha citato anche i risultati di uno studio condotto dall’Università di Exeter, dal King’s College di Londra e dalla “Oxford health Nhs foundation trust” che affermano che un’ora di socializzazione alla settimana migliora la vita e riduce l’agitazione a persone con demenza e Alzheimer.

Concetto ripreso dalla neuropsicologa Susanna Cipollari che ha parlato di come la solitudine e la mancata socialità siano deleteri per la salute di tutti ed in particolare della persona affetta da Alzheimer o altra forma di demenza. Hanno partecipato alla serata la vice sindaco di Macerata Francesca D’Alessandro e l’assessore Marco Caldarelli.