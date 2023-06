A cinquant’anni dalla scomparsa (5 marzo 1973) e 120 dalla nascita (17 dicembre 1903) Pollenza celebra la figura e l’opera di Manrico Marinozzi con la mostra omaggio “Romantico idillio”, a cura di Alvaro Valentini, che s’inaugura domani 18 giugno, alle 17.30, nella sala convegni del palazzo comunale.

Pittore e scultore di alte qualità espressive, Marinozzi è stato un sensibile e raffinato interprete della pittura di paesaggio anticipando con il suo linguaggio, pulsante di armonia e di fascino, tendenze figurative come l’arte colta e il Nuovo Romanticismo. Un connotato fondamentale questo che lo pone sulla scia dei grandi maestri del passato, dai Fiamminghi ai Veneziani, da Canaletto a Guardi, da Lorenese a Magnasco, Pannini, Porpora, Baschenis, Recco, Zuccarelli, Robert Hubert, fino al romantico Corot. Per Fabio Failla, pictor Romae per eccellenza e suo intimo amico, “Manrico ha sbagliato ad essere nato nel ‘900 perché lui è stato un artista rinascimentale: pittore, scultore, restauratore”. P

Per il critico Armando Ginesi i lavori di Marinozzi “possono essere definiti traduzioni pittoriche in quanto ispirate a modelli del passato e poi interpretate in modo originale ed esclusivo che rende l’opera primigenia attuale e contemporanea in ogni epoca”. Questo esito è tanto più meritorio in quanto l’artista si è formato praticamente da solo, perfezionando la sua formazione con lo studio e la sperimentazione nella rinomata bottega d’antichità e restauro del padre Remo.

La mostra, promossa dal comune di Pollenza in collaborazione con la Pro loco “Corporazione del Melograno”, presenta oltre quaranta opere tra dipinti e sculture che ripercorrono l’iter straordinariamente fecondo di un artista umile e sapiente che con la sua arte ha tenuto sempre alto il senso di meraviglia del mondo. L’esposizione resterà aperta fino al 16 luglio prossimo con il seguente orario: venerdì e sabato dalle 17 alle 20, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.