Sono in vendita i biglietti per il concerto di Irene Grandi che il prossimo 29 luglio porterà a Montecassiano tutta la sua carica e il suo amore per il blues.

Si intitola “Io in blues” il tour che vedrà la cantante fiorentina impegnata in giro per l’Italia e che, appunto, a fine luglio sarà in piazza Unità d’Italia a Montecassiano con la sua band in quello che è stato definito non solo un concerto, ma un viaggio fatto di brani che attraversano un arco temporale che va dagli anni ’60 fino ai ’90.

Irene Gradi porterà sul palco canzoni che sono blues nell’anima e nell’ispirazione: Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina, e alcuni brani che la cantante proporrà riarrangiati in chiave rock-blues. I biglietti, venduti al prezzo di 23 euro, sono già disponibili sul circuito Ciaotickets, online e nei punti vendita.

“Io in blues” è il primo dei quattro appuntamenti estivi organizzati nell’ambito del Macsi Festival (Montecassiano Arte Cultura Scienza Innovazione) e che si terranno tutti nella centralissima piazza Unità d’Italia alle 21,30.