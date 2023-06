Rimarrà chiusa per 4 notti consecutive la stazione di San Benedetto dell’autostrada A14, per consentire lavori di pavimentazione.

Il provvedimento entra in vigore la sera di lunedì 19, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per continuare martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 giugno

La stazione sarà interdetta sia in entrata verso Ancona che in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa Aspi consiglia di utilizzare la stazione di Grottammare, in entrata verso Ancona Bologna, quella di Val Vibrata in uscita per chi proviene da Bari Pescara.