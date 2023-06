A Pollenza un’estate per tutti i gusti

Dopo il grande successo dello scorso weekend con i campionati italiani di pattinaggio corsa su pista che hanno aperto l’estate pollentina, si prosegue con l’appuntamento tanto atteso “Pollywood Summer Festival”, in programma da oggi a domenica: un weekend di musica, intrattenimento, stand gastronomici e tanto divertimento, dove si esibiranno sul palco due talenti emergenti della musica italiana: Piccolo G, pollentino doc, e Federica Andreani, reduci dal successo dal talent di Canale 5 “Amici” di Maria de Filippi.

Si prosegue lunedì 19 giugno alle 21 con il Prepalio e sabato 24 giugno sempre alle 21 in piazza della Libertà con il tradizionale appuntamento con il Palio di San Giovanni, a cura del Comitato “Gli amici del Palio”. La settimana dei festeggiamenti del patrono si conclude domenica 25 giugno alle 21 con il concerto di San Giovanni a cura del Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” di Pollenza, in Piazza Ricci. Tutti gli appuntamenti dei mesi di luglio e agosto 2023: Sabato 1 e domenica 2 luglio la prima edizione del festival letterario “SoStar tra i libri…. Festival di pagina in pagina”: un viaggio nelle Marche attraverso libri, letture e mostre, nel suggestivo chiostro SS. Antonio e Francesco.

Si prosegue venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio con la tradizionale “Festa delle Canestrelle”, a cura della Parrocchia S. Andrea Apostolo all’oratorio Cardinale Cento, con la sfilata finale nel centro storico in programma domenica 9 luglio alle 17,30. Al chiostro SS. Antonio e Francesco diverse saranno le serate di intrattenimento culturale e storico: quelle del 10-13-20-27 luglio in cui torna l’appuntamento con “Il nome perduto”: una rassegna di luoghi, monumenti e personaggi e popoli della storia di Pollenza, a cura di Arte per le Marche.

Venerdì 14 giugno alle 21 in Piazza della Libertà torna l’appuntamento con la XXXII edizione del San Severino Blues Festival: Pollenza ospiterà Chris Cain live in concerto. Sabato 15 giugno è invece la volta di Anna Laura Alvear Calderon in concerto, per un emozionante tributo a Lucio Dalla, nell’ambito di Borghi in Jazz e domenica 16 luglio il concerto in Piazza dell’orchestra composta dai bambini del Nyco Music Camp & Tour. Il 21-22-23 luglio torna “Rotelli in fest…ival”, nella Frazione Rotelli a partire dalle 19 con intrattenimento e stand gastronomici. Il 23 luglio alle 21 in Piazza della libertà l’Avis di Pollenza presenta la pizzica salentina con “Compagnia del Solstizio Mediterraneo”. Conclude gli eventi del mese di luglio la seconda edizione del “Music, Beer & Fest” a cura della Proloco di Casette Verdini, in programma nei giorni 27-28-29 luglio con musica, divertimento e stand gastronomici.

Nel mese di agosto l’appuntamento con i concerti finali dei corsi internazionali Musica e arte 2023 al chiostro SS. Antonio e Francesco nei giorni 4/5 agosto, in collaborazione con l’Istituto Musicale Vaccaj di Tolentino e la Proloco di Pollenza e il 20 agosto, al Chiostro Oasi di S. Chiara del Convento delle Clarisse alle 21 l’appuntamento con il concerto di fiati a cura della Parrocchia S. Andrea Apostolo e la Proloco di Pollenza. Novità dell’estate pollentina è l’appuntamento per il mese di settembre: dal 1 al 10 l’inaugurazione della XXIX esposizione di antiquariato, restauro e artigianato artistico in piazza della Libertà. Domenica 10 settembre doppio appuntamento con Girobande dalle 16, a cura del Corpo Bandistico “G. Verdi” di Pollenza e “Vivere il parco”, nei giardini Salvo D’Acquisto, a cura dell’Associazione Carabinieri in Congedo sezione di Pollenza.

Domenica 17 settembre, in occasione del 30° anniversario dalla fondazione dell’associazione volontaria Macerata Soccorso, ci saranno tante iniziative che si terranno in Piazza della Libertà per tutto l’arco della giornata, e domenica 24 settembre in occasione del 50° anniversario dalla fondazione dell’Avis Comunale di Pollenza, tanti appuntamenti e tanto divertimento.

Queste le mostre visitabili a Pollenza: dal 18 giugno al 16 luglio, all’interno della Sala Convegni nella Sede Civica, rimarrà allestita la mostra omaggio a Manrico Marinozzi, “Romantico Idillio”, a cura di Alvaro Valentini. Sarà visitabile venerdì e sabato dalle ore 17 alle ore 20 e la domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 20; dal 1 al 10 settembre, sempre all’interno della Sala Convegni, sarà allestita la personale di pittura di Gabriella Zagaglia “CoEsistenze”. Inoltre, nei giorni 1-2 luglio sarà inoltre possibile visitare alcune delle bellezze storiche di Pollenza: il Museo Civico, il Museo della Vespa e il Teatro “Giuseppe Verdi” dalle 18 alle 23.