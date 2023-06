Prof sotto accusa per falso, avrebbe dichiarato di non avere condanne al momento della stipula del contratto di assunzione e invece è poi saltato fuori che ne aveva una per spaccio. Oggi il docente, imputato al tribunale di Macerata, ha chiesto al giudice Federico Simonelli di fare la messa alla prova. L’uomo, 52 anni, è un docente di Scienze motorie. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, il docente il 27 settembre 2019 era stato assunto in un istituto comprensivo dell’entroterra come supplente e nello stipulare il contratto non aveva indicato di avere condanne. Il preside dell’istituto, in seguito a successivi controlli, era venuto a conoscenza di una condanna che risaliva al 2013 per spaccio di droga. A quel punto aveva dovuto segnalare la cosa. Ora l’uomo è sotto accusa per falsità ideologica commessa in atto pubblico. L’imputato, difeso dall’avvocato Marco Poloni, ha chiesto di fare la messa alla prova, il processo in questo modo verrebbe sospeso per consentire un periodo di lavori socialmente utili il cui buon esito comporta l’estinzione del reato.

(Gian. Gin.)