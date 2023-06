Erano i primi tempi della pandemia del Covid in Italia, quella del lockdown e del boom di richieste di mascherine chirurgiche: è in questo quadro che si inserisce un’accusa di truffa per cui è imputato al tribunale di Macerata l’imprenditore Cleto Sagripanti, 52 anni, maceratese. Vittima e parte civile al processo un farmacista del capoluogo. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, Sagripanti, ex presidente di Aerdorica e di Assocalzaturifici, aveva ricevuto mandato dal farmacista di occuparsi dell’acquisto di mascherine chirurgiche da un imprenditore cinese di Hong Kong, che Sagripanti conosceva.

L’ordine era di 40mila mascherine, indispensabili in quei momenti (i fatti risalgono al marzo 2020). Il farmacista aveva pagato la merce 33 centesimi a mascherina per un totale di 13mila euro circa. Sagripanti gli aveva fatto la fattura, continua l’accusa, assicurandogli che le mascherine sarebbero arrivate in breve. Sin qui tutto bene. Poi però, dice l’accusa, sarebbe saltato fuori che le mascherine non erano conformi alla certificazione Ce e quindi non si potevano vendere in Italia. Sempre secondo l’accusa Sagripanti avrebbe omesso di dire al farmacista che le mascherine non erano conformi. Oggi si è aperto il processo davanti al giudice Federico Simonelli, poi l’udienza è stata rinviata al 30 maggio del prossimo anno. Sagripanti è difeso dall’avvocato Marco Pagliari.

«Impossibile che Sagripanti abbia fatto questo reato, si dice che ha compiuto la truffa perché era impossibile importare le mascherine perché c’era un problema con il certificato – dice l’avvocato Pagliari -. Prima che il farmacista facesse il bonifico però, lui dice, al farmacista e a tutte le persone interessate: “non lo capisco il certificato, se va bene o va male”. Quindi segnala prima a tutti che lui non lo capisce il certificato, che dimostra che era in buonafede». Parte civile si è costituito il farmacista, assistito dall’avvocato Giancarlo Giulianelli.

(Gian. Gin.)