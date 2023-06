Ritrovava un’auto rubata, dentro c’erano targhe contraffatte. I carabinieri dopo l’inseguimento avvenuto nella notte a cavallo tra lunedì e ieri hanno intensificato i controlli nella zona tra Sambucheto di Montecassiano e Montefano.

Ed è stato utile perché ha consentito di trovare una Fiat Panda che era stata rubata a Recanati sempre tra ieri e lunedì. L’utilitaria è stata trovata a Montefano, in località Settefinestre, da una pattuglia del locale comando.

I carabinieri ieri notte erano intervenuti a Sambucheto di Montecassiano quando qualcuno ha segnalato che 3 persone con il volto travisato stavano intorno al bancomat dell’ufficio postale.

I militari, giunti sul posto nel giro di pochi minuti non hanno però trovato nessuno. I carabinieri si sono fermati per controllare se ci fossero segni di effrazione e a quel punto è arrivata l’auto con i tre uomini di poco prima, probabilmente tornati per fare il colpo. E’ nato un inseguimento che si è concluso a Montefano quando i banditi hanno gettato chiodi sulla carreggiata riuscendo a forare le gomme dell’auto dei carabinieri.

