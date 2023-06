L’autobus della linea urbana che dalla frazione di Sforzacosta sale a Macerata: è qui che una 15enne sarebbe stata palpeggiata da un 49enne che oggi è stato condannato dal gup del tribunale di Macerata. I fatti sono avvenuti nel gennaio dello scorso anno. In una giornata d’inverno la ragazzina si trovava sull’autobus, ricostruisce l’accusa, sostenuta dal pm Enrico Riccioni, quando si è sentita toccare da un altro passeggero. L’uomo, un marocchino, continua l’accusa, ha iniziato a palpeggiarla. La minorenne si è allontanata e all’inizio non ha denunciato l’uomo. Una settimana più tardi la ragazza stava sullo stesso bus e ha visto l’uomo fare la stessa cosa con un’altra. Lo ha riconosciuto e ha deciso di sporgere denuncia per i palpeggiamenti che ha subito. In seguito alla denuncia sono partite le indagini e il 49enne è finito sotto accusa al tribunale di Macerata per violenza sessuale su minore. Il processo si è svolto con rito abbreviato, il gup Domenico Potetti ha condannato l’imputato a 1 anno e 8 mesi. Il 49enne è difeso dall’avvocato Lucrezia Gentili. Il pm ha chiesto la condannato a un anno e 4 mesi.

(Gian. Gin.)