Passeggiare e pedalare sulle sponde del lago di San Ruffino è ora divenuto più sicuro. Nei giorni scorsi sono stati infatti completati, da parte del Consorzio di Bonifica delle Marche, i lavori per la realizzazione della staccionata. In alcuni tratti ha sostituito quella precedente, permettendo alla zona di accrescere il livello di sicurezza.

Ad essere interessato è stato il tratto ricadente sotto il Comune di Monte San Martino. Il sindaco Matteo Pompei ha espresso la sua soddisfazione: «Si trattava di un intervento che avevamo richiesto da tempo sia per la sicurezza dell’invaso che per il decoro di un’area che, nel corso degli anni, è divenuta meta turistica ed è utilizzata da attività commerciali e sportive. L’opera del Consorzio è stata realizzata in tempi brevi e ha riguardato un percorso di oltre 300 metri. Ringrazio, nell’occasione, l’impegno del vice presidente Giannino Nazzari per la sensibilità mostrata nel voler portare a termine i lavori prima dell’estate» .