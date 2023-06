Visita di fine anno ieri anche al liceo scientifico Galileo Galilei per il rettore dell’università di Macerata John McCourt e il prefetto Flavio Ferdani.

Sono stati ricevuti dalla dirigente Roberta Ciampechini e hanno incontrato insegnanti, studenti e studentesse coinvolti nel progetto “La Costituzione per immagini”, che è stato realizzato in collaborazione fra l’ateneo, la prefettura e i licei della città con il sostegno dell’azienda Clementoni. È stata anche l’occasione per ribadire l’importanza della collaborazione tra le istituzioni, in particolare tra l’università e il liceo, che proprio quest’anno compie cento anni dalla fondazione e, forte di una prestigiosa tradizione e un radicamento nella città e nella provincia, ha saputo rinnovarsi per continuare ad offrire una formazione di eccellenza e al passo con i tempi.