di Alessandra Pierini

Maxi furto di rame nella filiale di Montecassiano di Cover Metalli. I malviventi si sono introdotti, la notte tra domenica e lunedì, nel deposito dell’azienda che opera nel settore metallurgico e offre metalli alle fonderie nazionali e internazionali. Il prezioso metallo rubato, ad una prima stima circa 25 tonnellate, ha un valore complessivo di circa duecentomila euro.

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri di Montecassiano, i malviventi, forse componenti di una banda specializzata nel settore, si sono introdotti nell’azienda forzando le porte e staccando l’allarme. Il mezzo usato è un camion da cava, probabilmente rubato nella vicina cava di Recanati. Una volta all’interno hanno utilizzato un muletto e sono riusciti a metterlo in moto, per vuotare le casse di rame e caricarlo sul loro camion. Poi hanno richiuso le porte del capannone e se ne sono andati. Al momento tutte le possibili piste, dalla ricettazione al trasferimento all’estero, sono al vaglio degli investigatori.

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato lunedì mattina Pio Balestrini, titolare dell’azienda che vanta una storia di oltre 70 anni e ha una filiale a Treia, oltre a quella di Montecassiano. Scendendo nel deposito con i dipendenti ha trovato le casse rovesciate.

«Abbiamo l’assicurazione – spiega Balestrini, titolare anche di un’altra società in Umbria – ma non ci rimborseranno per l’intero importo. Per noi è una brutta cosa in questo momento in cui il prezzo delle materie prime è elevato».