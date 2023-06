di Gianluca Ginella

Il rombo di due auto ha squarciato il silenzio notturno in quel ramificarsi di strade che attraversano le campagne oltre Sambucheto di Montecassiano, verso Montefano. Le auto, che sfrecciavano abilmente a forte velocità, erano quella del Radiomobile dei carabinieri di Macerata e quella di tre uomini che poco prima erano pronti a colpire ad un bancomat.

Riavvolgendo il nastro di quanto accaduto questa notte bisogna tornare alle 3,20 del mattino e alla telefonata di qualcuno che vive vicino all’ufficio postale di Sambucheto di Montecassiano. La telefonata è diretta ai carabinieri.

Chi chiama avvisa di un fatto: ci sono tre uomini incappucciati che stanno vicino al bancomat dell’ufficio postale e hanno delle torce. I carabinieri del Nucleo Radiomobile arrivano sul posto in pochi minuti ma non trovano nessuno. Silenzio e calma. I militari controllano se ci siano segni di effrazione all’ufficio postale, se il bancomat sia stato danneggiato. Ma non c’è nulla. Mentre i militari sono lì che fanno i loro accertamenti arriva una Audi A4 station wagon. A bordo ci sono i tre uomini incappucciati che probabilmente stavano tornando per mettere a segno il colpo. Quando vedono i carabinieri danno gas.

I militari saltano sulla loro auto di servizio e si mettono all’inseguimento. L’auto dei malviventi prende strade di campagna, buie da far paura attraversandole a forte velocità. I carabinieri dietro, non li mollano, riescono a guadagnare terreno, arrivano quasi a prenderli, di nuovo i malviventi guadagnano strada, di nuovo vengono quasi raggiunti, tra curve e saliscendi, mentre nelle case si dorme e nessuno si accorge di quello che sta accadendo.

Qualcuno avrà sentito stridere gomme, qualcun altro, che magari si era alzato a bere un bicchier d’acqua, avrà notato le luci blu dei lampeggianti dei carabinieri che passavano fuori, ma per il resto quell’inseguimento è passato liscio lungo le campagne con i militari che metro dopo metro hanno pensato di potercela fare prenderli. Poi le auto hanno imboccato la provinciale 82, verso Montefano. Sono gli ultimi minuti dell’inseguimento. I carabinieri guadagnano ancora una volta sugli inseguitori, arrivano a 20 o 30 metri, quasi presi. Quasi, perché dall’Audi gettano sull’asfalto dei chiodi. Per i carabinieri è impossibile evitarli: gomme ko. Fine dell’inseguimento. I malviventi tirano dritto e spariscono con la loro Audi dalle targhe rubate. Inseguimento finito ma furto sventato e indagini in corso per risalire ai tre uomini incappucciati.