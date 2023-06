Monitor interattivi, arredi sicuri e spazi suggestivi dove apprendere. Sono quelli realizzati nelle scuole dell’istituto comprensivo “V. Monti” di Pollenza che ha aderito all’avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, disposto dal Ministero della Pubblica Istruzione ottenendo l’erogazione di finanziamenti per riconfigurare gli spazi dell’apprendimento.

Il programma mira a garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. L’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dall’Unione Europea ed ha lo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia.

Le scuole del comprensivo hanno potuto riconfigurare ed adeguare i propri spazi di apprendimento con arredi e strutture conformi a garantire sicurezza, comfort, accessibilità, inclusività, flessibilità e rispetto dei principi di sostenibilità ambientale. Le scuole dell’infanzia “Andersen” di Pollenza e “Arcobaleno” di Casette Verdini, oltre all’acquisto di mobilio e monitor interattivi, collocati nelle sezioni, hanno riconfigurato, in particolare, le proprie aree di accoglienza, ovvero gli spazi destinati all’entrata nella struttura e alla condivisione comunitaria, con specifici arredi (armadi, librerie, sedute morbide, tappeti, pareti mobili, contenitori). Il risultato è quello di due allestimenti a misura di bambino, due moderne agorà, dove poter visionare i tanti albi illustrati delle biblioteche di plesso e dove poter sperimentare attività grafico-pittoriche e ludico-motorie; spazi suggestivi, dominati da “due grandi alberi” e tanti angoli morbidi; ambienti nei quali traspare un grande impegno alla promozione del benessere psico-fisico di tutti i bambini.