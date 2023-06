In una cerimonia nella sala eventi del Comune di Appignano il Sindaco Mariano Calamita ha omaggiato con una copia della Costituzione italiana i ragazzi appignanesi che hanno compiuto o che compiranno i 18 anni nel corso del 2023.

Questi i nomi dei cittadini diciottenni di Appignano presenti alla cerimonia: Elisa Gentili, Aurora Carta, Francesco Buttafuoco, Matteo Staffolani, Eleonora Smorlesi, Vittoria Lucamarini, Serena Gasparrini, Nicola Staffolani Elena Vitali Rebecca Bronzi Emma Compagnoni.

«Un momento di riflessione sulla nostra Costituzione, frutto di sacrifici importanti come la vita di molti fratelli italiani, sui diritti e doveri dei cittadini maggiorenni, sul diritto al voto e sull’importanza di avvicinare i giovani alla vita sociale, politica e civile del Paese», ha dichiarato il sindaco Mariano Calamita.

«La Costituzione è fondamentale per la nostra vita sociale, perché si basa sul rispetto di principi come la libertà – ha detto il vice sindaco Stefano Montecchiarini rivolgendosi ai ragazzi – . Un valore che dobbiamo difendere e seguire ogni giorno; ricordatevi che voi giovani siete il futuro».

Una celebrazione presenziata dall’assessore alla Cultura Federica Arcangeli, dall’assessore alla Politiche Sociali e Giovanili Silvia Persichini, dal Consigliere Rolando Vitali, dal Maresciallo dei Carabinieri Stefano Mastrantoni e da Katiuscia Pirani della Polizia Locale alla quale sono intervenuti anche: Egidio Tavoloni dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani), Giuliano Cossali della Protezione Civile e Luciano Brunacci dell’ Avis .

L’evento è stato preceduto da una passeggiata letteraria nelle vie del centro storico con la lettura di alcuni articoli della Costituzione e della nuova guida turistica di Appignano, a cura dell’editore Simone Giaconi, un progetto del bando Citta che legge vinto dal Comune di Appignano.

Nella stessa giornata l’Amministrazione comunale ha celebrato gli ex Sindaci della città con la presentazione della nuova pergamena recante tutti i nomi dei Sindaci di Appignano dal 1944 ad oggi che è stata affissa in Comune. Una copia della pergamena, realizzata a mano dalla Bottega amanuense del Maestro Malleus, è stata consegnata dal Sindaco Mariano Calamita ad alcuni degli ex Sindaci presenti alla cerimonia: Osvaldo Messi, Maurizio Raffaelli, Renzo Giuliodori e Petrelli Antonio.

«Abbiamo voluto onorare il grande lavoro che i miei colleghi hanno fatto in questi anni – ha commentato Calamita – l’obiettivo di noi sindaci di Appignano è quello di rendere il nostro territorio sempre più vivibile e attrattivo in termini di sviluppo per cittadini, turisti e aziende, valorizzando le radici e garantendo un futuro di innovazione secondo criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale»