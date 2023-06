Incidente con un mini escavatore: 17enne a Torrette. E’ successo a Urbisaglia, in contrada Valleresco. L’allarme è scattato intorno alle 16, a lanciarlo la madre del giovane. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Il ragazzo pare fosse impegnato in dei lavoretti intorno casa, quando all’improvviso il mezzo si è ribaltato e gli è finito su un fianco. Sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e carabinieri e lo Spsal dell’Azienda sanitaria territoriale. Viste le condizioni del giovane, che ha riportato diversi traumi ma è rimasto sempre cosciente, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il 17enne è stato così trasferito a Torrette, non dovrebbe essere in pericolo di vita.