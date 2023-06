Tutto esaurito ieri sera a Castelraimondo per l’ottava edizione del prestigioso Premio Ravera – Una canzone è per sempre.

Una vera festa della musica italiana dedicata ad un gigante, a colui che ha scritto pagine importanti della storia della musica e della televisione italiana, sdoganandone ogni confine e portandola ovunque in Italia e nel mondo.

A fare gli onori di casa, in questo viaggio dell’edizione 2023, Carlo Conti, figura di spicco e riferimento del mondo dello spettacolo che ha saputo, con eleganza e simpatia, coniugare tradizione e innovazione, dedicandosi a riconoscere alla Musica Italiana il suo valore: “Per me è stato un onore poter presentare questa serata dedicata all’uomo che ha saputo guidare l’evoluzione della musica italiana, ideare Castrocaro, rilanciare il Festival di Sanremo individuando talenti unici che – conclude Carlo Conti – ancora oggi continuano a collezionare successi portando la nostra musica nel mondo”.

La musica è stata la vera protagonista e grazie all’Orchestra Mediterranea diretta dal maestro Michele Pecora, ideatore del Premio, ha offerto uno spettacolo di emozioni e note.

Ad aprire la serata, presentati da Melissa Di Matteo (artista poliedrica, cofondatrice del Premio) e dal mitico critico e giornalista Dario Salvatori, nove giovani promesse della canzone italiana: la band Revolution Girls, Giulia Perrotta, Aurora Centurelli, Cristina Bifone con Karola Fichera, Andrea Lo Cicero con Alessia Raffo, Fabiola Tommaseo con Ginevra Bencivenga, Noemi Cainero con Alice Burani, Carmen Beducci, Benedetta D’Angelo con Claudia Meneghini. Questi, aggiudicatasi la masterclass si sono esibiti sul prestigioso palco, interpretando brani indimenticabili della storia della musica, in un vero cross over tra passato e futuro.

A chiudere l’anteprima i Gemini, Grandine, SindroMe, Marc Cucchelli e Pasquale Sculco, giovani artisti che confermano come l’intuizione di un grande talent-scout come Ravera, possa ancora ad oggi, essere d’ispirazione e incoraggiamento a chi come loro, sta tracciando con impegno e talento il proprio percorso artistico.

Sul palco tanti grandi artisti, dai Cugini di Campagna, che hanno festeggiato i 50 anni di Anima Mia, Marcella Bella, Rettore, Michele Zarrillo, Fausto Leali, Iva Zanicchi, Paolo Vallesi, Silvia Salemi, Marco Carta, Gatto Panceri, Le Deva, Maninni, Noor, Antonio Maggio e i Gemelli di Guidonia con la loro verve comico-musicale.

Carlo Conti ha guidato la serata nel ricordo, vivo e affettuoso di Gianni Ravera attraverso i racconti, gli aneddoti degli artisti che in qualche modo devono proprio a lui il successo o l’inizio della propria carriera, come lo stesso Michele Pecora che ha voluto fortemente questo Premio. Il cantautore ha voluto anche omaggiare la storia dello Zecchino D’Oro con il Piccolo Coro del Premio Ravera e alcune tra le più belle canzoni di sempre, dal Valzer del moscerino, Volevo un gatto nero a Le tagliatelle di Nonna Pina.

Il Premio alla carriera Gianni Ravera 2023 è andato a Iva Zanicchi, Marcella Bella, Rettore, Cugini di Campagna, Fausto Leali, Michele Zarrillo. Il Premio Letterario G. Ravera 2023 a Canzoni nel Cassetto (Ed. Volo Libero) scritto da Marco Rettani e Nico Donvito: “Un onore essere premiati qui, dove -Una Canzone è per sempre – perché noi raccontiamo la genesi di queste canzoni, di quando sono ancora nel cassetto o nel cuore di chi le ha scritte – dichiara Marco Rettani”. “Questo Premio – conclude Nico Donvito – rafforza la nostra passione, concedendoci idealmente la benedizione di Gianni Ravera, senza il quale, probabilmente, sarebbe tutta un’altra storia”.

Il Premio grazie all’attenta e appassionata supervisione artistica del manager Pasquale Mammaro (che nelle ultime edizioni del Festival di Sanremo ha accompagnato il successo de Il Volo, Diodato, Orietta Berti, Rettore, I Cugini di Campagna) continua a crescere ritagliandosi un posto d’onore tra le manifestazioni musicali: “Oggi ancora una volta, la scintilla che Gianni Ravera ha acceso per il mondo dello spettacolo, per la musica, ci ha scaldato il cuore. Fare musica dal vivo, è un impegno, un dovere che tutti noi abbiamo per tenere viva quella luce, facendo sì che l’intuizione, la passione di un grande uomo come Ravera, non vada perduta. Serate come questa – conclude Mammaro – dove è la Musica a parlare, mi emozionano come se fosse la prima volta, incoraggiandomi a fare ancora di più, con la passione di sempre che ho imparato anche da lui”.

“Sono felice di questa nuova edizione, che trova la sua casa nella magnifica Castelraimondo – aggiunge Michele Pecora – dove è stato accolto con entusiasmo, disponibilità e collaborazione incredibili. Sono davvero felice del successo di questa edizione, che grazie al consenso del pubblico, un tutto esaurito e l’entusiasmo con cui tanti artisti, tanti amici, hanno accettato l’invito, ha superato ogni aspettativa. Da domani cominceremo a sognare e progettare la prossima edizione, carichi di tutta l’energia e la magia di questa serata”.

Grande soddisfazione espressa anche dalle autorità a partire dal sindaco Patrizio Leonelli che dichiara: “Siamo molto contenti perché eventi di questo genere sono linfa vitale per la nostra città e per l’intero territorio; si tratta di una bella novità, un’occasione di mettersi in mostra, con una veste ancora più bella che ha coinvolto anche persone da fuori regione che hanno potuto godersi la nostra cittadina viva e colorata dai milioni di petali dell’Infiorata”.

“Siamo onorati di aver ospitato Carlo Conti – aggiunge l’assessore alla Cultura e al Turismo Elisabetta Torregiani – per un evento tanto atteso che non è solo marchigiano, ma importante a livello nazionale”.

Conclude il consigliere regionale Renzo Marinelli: “Siamo soddisfatti della piena riuscita del Premio che ha dato lustro al nostro territorio, alimentando il turismo grazie anche alla presenza di personalità come Carlo Conti, di tanti artisti”.

A fare da splendida cornice al Premio Ravera, la XXXI Infiorata Corpus Domini, antica e suggestiva che si rinnova anno dopo anno, con ricche ed emozionanti scenografie.

Gianni Ravera, nato nelle Marche, ha scritto numerose e straordinarie pagine della storia della musica e della televisione italiana. Noto organizzatore di manifestazioni musicali, in particolare del Festival di Sanremo, di cui aveva curato ben 24 edizioni dal lontano 1962. Il Festival era la sua creatura, la sua opera prediletta, così come Castrocaro (che inventò lui stesso) che pure aveva portato agli onori della cronaca musicale. Ravera curò anche il Disco per l’estate e collaborò a trasmissioni televisive come Fantastico e Serata d’Onore. Nel mondo della canzone Gianni Ravera era diventato una specie di istituzione. A lui devono il loro successo artisti come Iva Zanicchi, Bobby Solo, Gigliola Cinquetti, lo stesso Michele Pecora, Eros Ramazzotti e Zucchero.