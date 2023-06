La Pro Loco di Pollenza raddoppia: dopo il record di presenze della dodicesima edizione della manifestazione “Cantine e castagne”, ecco che l’associazione Pollentina, in collaborazione con il Comitato festeggiamenti Cantagallo, torna con la prima edizione di una nuova manifestazione estiva chiamata “Pollywood Summer Festival”.

Tre serate (16-17-18 giugno) all’insegna di musica live e dj set immersi tra le colline marchigiane accompagnate da un ricco stand gastronomico frutto di un mix tra Street Food e cucina tradizionale. Tra i vari artisti che si esibiranno, l’appuntamento da non perdere è senza dubbio quello di sabato 17 giugno, dove Piccolo G e Federica Andreani, protagonisti dell’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi, si esibiranno in concerto per la prima ed unica data fissata nelle Marche. Ad arricchire ulteriormente la manifestazione, la mattina del 18 giugno ecco che il percorso naturalistico che circonda la meravigliosa Abbazia di Rambona farà da sfondo alla “Pollywood Race”, competizione sportiva per esperti e principianti che riprende la famosa gara ad ostacoli internazionale denominata “Spartan Race”, ispirata agli addestramenti militari e dedicata a chi ama praticare sport all’aria aperta. Ad attendere i concorrenti che decideranno di cimentarsi nella gara ci saranno gadget e tanti premi, ma anche penalità da affrontare lungo il percorso. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito prolocopollenza.it ed i profili social dell’evento, sempre aggiornati e ricchi di contenuti.