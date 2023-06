Al via l’appuntamento dell’estate con Macerata Jazz Summer, la rassegna ideata dall’associazione Musicamdo con il sostegno del Comune di Macerata, del Ministero della Cultura, della Regione Marche e dell’Università di Macerata, e in collaborazione con il Premio Internazionale Massimo Urbani, e I-Jazz, che da domani, 13 giugno e sino a venerdì 16 animerà i suggestivi spazi di palazzo Buonaccorsi e del parco urbano di Fontescodella.

Si parte alle 18 al Parco Urbano di Fontescodella con l’omaggio al jazz manouche di Django Reinards del Supercharged Manouche Trio e il progetto “From Django to Sphere” di Giammarco Polini alla chitarra acustica, Claudio Mangialardi al contrabbasso e mauro Cimarra alla batteria. Alle ore 19.30 ci si sposta nel cortile di Palazzo Buonaccorsi dove alle 19.30 il pianista Alessandro Menichelli con il suo trio presenterà “Songs of Days Gone By” disco uscito per la Emme Record Label.

A seguire, alle 21, un grandissimo ritorno nelle Marche, quello dei fratelli Giovanni e Matteo Cutello, giovanissimi vincitori del Premio Urbani nel 2015 quando a presiedere la giuria c’era Enrico Rava e oggi apprezzatissimi musicisti anche oltre oceano dove ormai si sono trasferiti per proseguire la formazione musicale. In un omaggio a Paolo Piangiarelli che aveva intuito subito lo spessore dei due fratelli, i Cutello Bros saranno sul palco accompagnati da Francesco Marziani al piano, Antonio Napolitano al contrabbasso e Massimo Manzi alla batteria. Nella splendida cornice del cortile del palazzo sarà poi possibile anche gustare un aperitivo cena a cura de Il Forno di Matteo con tante eccellenze del territorio e i prodotti dell’azienda agricola la Dispensa di Clara. In caso di pioggia tutti gli eventi si terranno presso l’Ostello Ricci in vicolo dell’Asilo 36.

PARCO URBANO DI FONTESCODELLA: Ingresso libero. PALAZZO BUONACCORSI: concerto 19,30: Intero 5 euro, Ridotto 3 euro (Studenti Unimc, Unicam e soci Mjn). Concerto 21,00: Intero 10 euro, Ridotto 5 (Studenti Unimc, Unicam e soci Mjn). Biglietteria dei Teatri, Piazza Mazzini, 10 – 62100 Macerata 0733 230735 | [email protected] Orario di apertura: Da martedì a sabato – dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30. Nei giorni di spettacolo, dalle 19:00 a Palazzo Buonaccorsi. Prevendita online: vivaticket.com