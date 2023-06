Iniziano lavori sulla Provinciale, ponte chiuso per due settimane. Succede a Belforte, a renderlo noto il Comune che ha emesso un’apposita ordinanza. La strada interessata dal restyling è la Provinciale 108, ex Statale 77, nel tratto che attraversa il centro del paese.

«Il 14 giugno – spiega il Comune – verranno avviati i lavori sul ponte della strada provinciale in località Borgo Santa Maria per il miglioramento della viabilità e l’adeguamento dei marciapiedi. Per le prime due settimane il ponte sarà totalmente chiuso per permettere le operazioni di taglio piante, pulitura vegetazione e idrolavaggio pareti e volta del ponte. Dopo tale fase, il ponte sarà riaperto con senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico. Si invitano tutti i cittadini a valutare strade alternative per il periodo di chiusura».