Matteo Pierucci, 20 anni, di Pollenza, ha partecipato venerdì all’Eye di Strasburgo.

Pierucci frequenta il corso di Scienze politiche e relazioni internazionali all’università di Macerata: «Ho avuto la possibilità di parlare e affrontare in prima persona l’esperienza di plenaria in Parlamento europeo proprio nell’emiciclo. Ho avuto la possibilità di partecipare come uno dei team leader ad un progetto di lavoro sulle fake news e la loro influenza sulla democrazia e di dirigere un gruppo di lavoro internazionale e discuterne nel cuore delle istituzioni europee».

Pierucci prova grande entusiasmo per l’esperienza vissuta: «Io ho potuto partecipare alla seduta plenaria, insieme ad altri ragazzi da tutta Europa. Intervenuta anche la presidente europea, Roberta Metsola. Nell’evento giovani da tutto il continente hanno portato alle istituzioni europee nuove proposte e opinioni tra cui sono emerse molta preoccupazione e attenzione da parte dei giovani europei in merito all’integrazione, l’aborto e il cambiamento climatico. Hanno seguito workshop di sensibilizzazione politica in ambito europeo ed è stata un’incredibile esperienza che sarebbe bello condividere ai giovani maceratesi».