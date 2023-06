Il rettore John McCourt a nome di tutta la comunità universitaria e suo personale esprime il più sincero cordoglio per la scomparsa, nei giorni scorsi, di Ruggero Morresi, professore ordinario di linguistica generale nell’università di Macerata, in pensione dal 2008.

Studioso della dialettica hegeliana, della retorica da Aristotele al pensiero contemporaneo, della teoria dell’argomentazione, dell’opera di Octave Hamelin e del pensiero di Erich Weil, in forza all’Ateneo maceratese dal 1980 come professore associato, Ruggero Morresi ha pubblicato numerosi saggi di interesse sia filosofico sia linguistico, apparsi in riviste italiane e straniere. Tra i suoi libri, che si concentrano sul linguaggio topico e retorico: “Argomentazione e dialettica. Tra logica hegeliana e “Nouvelle Rhétorique””; “Linguaggi topici. Da Aristotele a Francesco Bacone”; “Linguaggio, topica e retorica. Saggi di linguistica speculativa”. «Chi ne ha frequentato le lezioni – sono le parole del direttore del dipartimento di Studi Umanistici Roberto Mancini – ricorda la vivacità intellettuale, l’originalità teoretica, la grande capacità didattica. Alla sua famiglia esprimo le condoglianze del dipartimento e mie personali».