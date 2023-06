Urtata da un’auto durante una manovra, una 77enne trasportata a Torrette in eliambulanza.

E’ successo intorno alle 12,30 a San Ginesio, in contrada Morichella. Per cause in corso di aggiornamento da parte dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto, una donna è stata toccata da un veicolo che stava facendo manovra ed è finita a terra.

Immediati i soccorsi, sul posto sono subito arrivati gli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure alla 77enne, hanno avvisato l’eliambulanza e predisposto il trasferimento con l’elicottero all’ospedale di Ancona in codice rosso.