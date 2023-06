Ultima campanella per la maestra Laura. Questa mattina Laura Catalini, insegnante di inglese della scuola primaria “S. D’Acquisto” di Macerata, ha salutato colleghi e colleghe, alunni e alunne nel suo ultimo giorno di scuola.

Definita da coloro che hanno condiviso tanti anni di insegnamento «un pilastro, un punto fermo, un prezioso riferimento per alunni, colleghi, personale scolastico e genitori», la maestra è stata salutata con affetto e commozione. I colleghi e le colleghe le hanno augurato “buona pensione” con queste parole: «Con serietà e impegno, il tuo insegnamento della lingua inglese, ma non solo, è risultato formativo per diverse generazioni di alunni. Il tuo ‘Inglish’ è risuonato per moltissimi anni nelle aule scolastiche ed è stato fatto proprio da ogni alunno: un piccolo, ma importante bagaglio da portare con sé nel prosieguo degli studi e nella vita quotidiana». Non è mancata qualche lacrima a rigare le gote di molti, circondati dal clima festoso della chiusura dell’anno scolastico.