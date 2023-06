Donna trovata impiccata in casa, a Casette Verdini di Pollenza. La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 8,30 quando a ritrovare il corpo senza vita di una 58enne, che viveva in via Europa, è stata la figlia. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori dell’emergenza, purtroppo per la donna non c’è stato niente da fare. Per svolgere gli accertamenti del caso, come da prassi in questi casi, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Macerata.